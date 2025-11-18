Los vecinos del casco antiguo denuncian que el aparcamiento del albergue se convertirá en «un complejo comercial»

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 18 de noviembre 2025, 08:15 Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos de Casco Antiguo de Ponferrada denuncia que las parcelas del Sector SUNC-3 de Ponferrada, situadas frente al albergue de peregrinos y en el entorno de la calle Cruz de Miranda, se convertirán en «un complejo comercial» que, además, de un centro comercial podría albergar «un gimnasio y una residencia de ancianos» en un proyecto impulsado por la promotora Cruz de Miranda.

«En el estudio de detalle vienen definidas unas parcelas enormes, las cuales no son susceptibles de lo que ellos quieren hacer, sino de grandes grandes zonas comerciales y así está marcado en el documento», explicó su presidente, Luciano Arias, que deja claro su rechazo al proyecto. «Evidentemente nos oponemos a que haya un centro comercial en la entrada del casco antiguo».

Además, desde la asociación justifican su oposición también en la defensa del pequeño comercio. «Intentamos tener un casco antiguo estético en todos los aspectos y hasta el punto de que quien tiene un pequeño comercio en el casco antiguo que lo siga manteniendo con esa estética y que no tenga que cerrarlo porque le plantan un centro comercial enfrente ya, que ya sería el colmo», lamenta Arias.

El colectivo, que ha entrado en la Junta de Compensación para apoyar a la veintena de propietarios que formalizaron su rechazo a la actual propuesta de reordenación urbanística impulsada por el Ayuntamiento, explica que la mayor parte de los terrenos -alrededor de 55.000 metros cuadradados- situados junto a la zona histórica de la ciudad, están en manos de tres grandes propietarios: la Fundación Fustegueras, el Ayuntamiento y dos empresas constructoras.

Los afectados, con fincas «en el medio de esta zona comercial», acudieron a un notario para dejar constancia de su oposición a la propuesta al considerar que vulneraba sus derechos y los criterios establecidos por ley al no respetar la ubicación de las actuales propiedades. Así, impugnaron los estatutos y el estudio de detalle porque, según anunciaron, no fueron consultados ni informados durante el proceso. Unas alegaciones que finalmente fueron desestimadas. «No se ha tenido en cuenta a los propietarios», lamenta el presidente de la asociación.

Ampliar Estudio de detalle de la ordenación urbanística del Sector SUNC-3 de Ponferrada.

«Tienen que negociar el justiprecio»

Arias considera que «el Ayuntamiento de Ponferrada está infravalorando los derechos de pequeños propietarios» al querer ir inicialmente a la expropiación de los terrenos, algo que han conseguido frenar al entrar a formar parte de la Junta de Compensación. «Ahora lo que tienen que hacer es negociar un justiprecio a estas a estas parcelas», remarca Luciano Arias, que tiene claro que «estos terrenos que están en medio de estas zonas comerciales van a tener un precio muy alto».

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo ha manifestado también sus dudas en relación a las 209 viviendas que se ha anunciado que se construirán en la zona, por lo que sigue atenta a cada uno de los pasos que se van dando respecto al proyecto.

Tampoco entiende la «cabezonería» del Ayuntaminento por trasladar a esos terrenos la construcción del nuevo centro de salud Ponferrada I cuando ya la Junta había dado el visto bueno en el anterior mandato a la parcela del aparcamiento de Obispo Osmundo. «¿Por qué lo desecharon? Eso es una pregunta que tenemos que hacer nosotros también», concluye.

Temas

Ponferrada

Aparcamiento

Infraestructuras