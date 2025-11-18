El pueblo de León que dio nueva vida a un castañar centenario y que ha enamorado a National Geographic El soto ha ganado proyección internacional gracias al trabajo vecinal que ha permitido revitalizarlo y convertirlo en un referente del turismo

Martes, 18 de noviembre 2025

El Soto de Villar de los Barrios ha sido protagonista de un reportaje en National Geographic Viajes, que subraya el proceso de recuperación de este histórico castañar y el creciente atractivo natural y cultural que ofrece. La revista reconoce así el esfuerzo de vecinos, voluntarios y la Asociación Cultural Bierzo Vivo para restaurar un espacio que durante décadas permaneció en retroceso y hoy vuelve a mostrar la riqueza de su biodiversidad y de su memoria tradicional.

El autor del artículo, el periodista Óscar Checa, ya había visitado el lugar en 2023 para un podcast de Radio 5. Su nuevo recorrido permite mostrar cómo el soto avanza en su revitalización y en la puesta en marcha de proyectos que fortalecen su papel como referente ambiental en la comarca.

El reportaje destaca el carácter histórico del soto, un castañar de más de 35 hectáreas que formó parte de los aprovechamientos tradicionales de Los Barrios de Salas. Durante décadas, la desaparición de estos usos provocó una pérdida de gestión que favoreció la extensión de enfermedades y el deterioro de muchos ejemplares centenarios.

La implicación de vecinos y propietarios, junto con la labor coordinada de la Asociación Cultural Bierzo Vivo, ha permitido recuperar parte del bosque y estabilizar zonas afectadas. El trabajo se ha centrado en sanear la vegetación, favorecer la regeneración de especies y restaurar elementos que facilitan la visita y la interpretación del entorno. Este proceso no solo ha mejorado la salud del castañar, sino que también ha impulsado su reconocimiento más allá del Bierzo.

El soto como espacio de encuentro

Otro de los puntos destacados del artículo es la recuperación de los senderos tradicionales que recorren el soto, especialmente la senda de Valdelapuente, un itinerario circular que ahora cuenta con un puente de madera reconstruido siguiendo técnicas respetuosas con el entorno. Este tipo de intervenciones facilita el acceso a la zona y permite que visitantes y vecinos redescubran un paisaje en el que conviven castaños monumentales, robles, fresnos, almendros y una abundante vegetación asociada a un ambiente de gran calidad.

El bosque se ha convertido también en escenario de actividades relacionadas con el bienestar y la divulgación ambiental. Las visitas interpretativas, los programas de participación ciudadana y los baños de bosque guiados por especialistas han sumado nuevas formas de disfrutar y comprender este espacio. A ello se añade la dimensión cultural impulsada por el Festival Villar de los Mundos, que ha llevado al soto propuestas artísticas, instalaciones artesanales y pequeños equipamientos que enriquecen la experiencia del visitante.

Dentro de las actuaciones más recientes, el reportaje menciona el proyecto de carbonera que se está preparando en el bosque, orientado a recuperar un antiguo oficio de la zona y, al mismo tiempo, aprovechar madera en mal estado para sanear el entorno. Esta iniciativa se suma a otras intervenciones creadas por artesanos locales, como puntos de intercambio de libros o elementos lúdicos para familias.

Reconocimiento que refuerza la proyección del Bierzo

La aparición en National Geographic supone un nuevo impulso para el soto, que ya obtuvo en 2024 el reconocimiento como Bosque del Año en España. Según la Asociación Cultural Bierzo Vivo, esta visibilidad internacional contribuye a consolidar el proyecto como ejemplo de conservación activa, bienestar y turismo sostenible.

El reportaje no solo destaca el valor natural del castañar, sino también el modelo de implicación comunitaria que lo sostiene y que está convirtiendo a Villar de los Barrios en un destino cada vez más apreciado. Con ello, el Bierzo refuerza su posición como territorio comprometido con el cuidado de su patrimonio y con un desarrollo ligado a la naturaleza y la cultura.