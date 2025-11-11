leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la carretera de Peñalba tras el argayo.

El PP acusa a Courel de «faltar a la verdad» porque el viaducto de Peñalba «no se ha licitado»

Los diputados populares consideran que «es una cortina de humo» ante la «inacción» del equipo de gobierno que no ha puesto en marcha el proyecto, elaborado en el anterior mandato

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

El Partido Popular acusa al presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, de «faltar a la verdad» cuando aseguró que la institución provincial tenía previsto ejecutar el viaducto de acceso a Peñalba de Santiago el pasado verano porque «esta obra no se ha licitado todavía».

La respuesta dada por el presidente de la Diputación se produce tras los desprendimientos que ha provocado el corte del principal acceso a la localidad, una situación 'recurrente', señalan, que exige una solución definitiva.

Los diputados populares consideran que estas afirmaciones de Courel suponen «una cortina de humo» ante la inacción del equipo de gobierno formada por PSOE y UPL ante un proyecto necesario cuya elaboración procede del anterior mandato y cuyos terrenos ya fueron cedidos a la institución provincial en el año 2022.

«El proyecto está redactado desde el anterior mandato y la institución provincial cuenta con los recursos suficientes para haberla ejecutado. Si no se ha realizado todavía es por la inacción del equipo de gobierno», apuntan desde el Grupo Popular en la Diputación, que consideran que «eso no supone que ahora mientan a los bercianos con estos plazos que son falsos».

Otras noticias

Fratricidio en Ponferrada: muere tras ser apuñalado por su hermano en una reyerta

Fratricidio en Ponferrada: muere tras ser apuñalado por su hermano en una reyerta

La Junta impulsa a Las Médulas como modelo internacional de regeneración patrimonial

La Junta impulsa a Las Médulas como modelo internacional de regeneración patrimonial

Los vecinos de Peñalba sobre la alternativa a la carretera del argayo: «Un día va a haber una desgracia»

Los vecinos de Peñalba sobre la alternativa a la carretera del argayo: «Un día va a haber una desgracia»

Remarcan que «como bien sabe el presidente», el primer paso, es acometer las estructuras auxiliaries del cauce del río, una actuación que exige el permiso de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Referencia turística de la provincia

Los diputados populares inciden que «si el objetivo es ejecutar, de una vez por todas, esta solución para evitar que los problemas se repitan ya tendría que estar en la Plataforma de Contratación del Estado para poder acometerse en el verano de 2026».

Desde el Partido Popular recuerdan que fue el equipo de gobierno de Juan Martínez Majo el que ejecutó el nuevo acceso a Peñalba por el Alto de la Cruz con el fin de evitar que los desprendimientos «dejasen incomunicada» la localidad, una de las referencias turísticas de la provincia, y hasta que se ejecutase la solución definitiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre tras varios días sin señales de vida en su vivienda en El Ejido
  2. 2 Un coche arde de forma espontánea en plena calle en Trobajo y termina completamente calcinado
  3. 3 El sistema Buscyl se queda en el alfoz: los leoneses cogen gratis el metropolitano
  4. 4 Tres asturianos detenidos por el robo de cableado de cobre en un pueblo de León
  5. 5 Una gran inundación afectaría a más de una quinta parte de la población en diez municipios de León
  6. 6 La casa con patio en un pueblo leonés que se vende por solo 10.000 euros en Wallapop
  7. 7 El castillo del Reino de León que se convertirá en resort rural
  8. 8 Fratricidio en Ponferrada: muere tras ser apuñalado por su hermano en una reyerta
  9. 9 La leonesa «inocente» que pasó por la cárcel y fue indultada en Semana Santa: «Vivió una odisea enorme»
  10. 10 Hospital, centros de salud y colegios: León se prepara para las nevadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El PP acusa a Courel de «faltar a la verdad» porque el viaducto de Peñalba «no se ha licitado»

El PP acusa a Courel de «faltar a la verdad» porque el viaducto de Peñalba «no se ha licitado»