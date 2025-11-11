El PP acusa a Courel de «faltar a la verdad» porque el viaducto de Peñalba «no se ha licitado» Los diputados populares consideran que «es una cortina de humo» ante la «inacción» del equipo de gobierno que no ha puesto en marcha el proyecto, elaborado en el anterior mandato

El Partido Popular acusa al presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, de «faltar a la verdad» cuando aseguró que la institución provincial tenía previsto ejecutar el viaducto de acceso a Peñalba de Santiago el pasado verano porque «esta obra no se ha licitado todavía».

La respuesta dada por el presidente de la Diputación se produce tras los desprendimientos que ha provocado el corte del principal acceso a la localidad, una situación 'recurrente', señalan, que exige una solución definitiva.

Los diputados populares consideran que estas afirmaciones de Courel suponen «una cortina de humo» ante la inacción del equipo de gobierno formada por PSOE y UPL ante un proyecto necesario cuya elaboración procede del anterior mandato y cuyos terrenos ya fueron cedidos a la institución provincial en el año 2022.

«El proyecto está redactado desde el anterior mandato y la institución provincial cuenta con los recursos suficientes para haberla ejecutado. Si no se ha realizado todavía es por la inacción del equipo de gobierno», apuntan desde el Grupo Popular en la Diputación, que consideran que «eso no supone que ahora mientan a los bercianos con estos plazos que son falsos».

Remarcan que «como bien sabe el presidente», el primer paso, es acometer las estructuras auxiliaries del cauce del río, una actuación que exige el permiso de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Referencia turística de la provincia

Los diputados populares inciden que «si el objetivo es ejecutar, de una vez por todas, esta solución para evitar que los problemas se repitan ya tendría que estar en la Plataforma de Contratación del Estado para poder acometerse en el verano de 2026».

Desde el Partido Popular recuerdan que fue el equipo de gobierno de Juan Martínez Majo el que ejecutó el nuevo acceso a Peñalba por el Alto de la Cruz con el fin de evitar que los desprendimientos «dejasen incomunicada» la localidad, una de las referencias turísticas de la provincia, y hasta que se ejecutase la solución definitiva.