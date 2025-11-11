Fratricidio en Ponferrada: muere tras ser apuñalado por su hermano en una reyerta El hombre, de 51 años, murió en el Hospital de León como consecuencia de las heridas sufridas

El suceso se produjo en el barrio de Cuatrovientos de Ponferrada.

Un hombre de 51 años falleció a última hora de la tarde de este lunes, 10 de noviembre, en el Hospital de León como consecuencia de las heridas que le provocó presuntamente su hermano en un agresión con arma blanca en Ponferrada.

Una llamada realizada en la tarde del domingo, a las 19:57 horas, al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León alertó del suceso que se produjo en la tarde del domingo en el domicilio familiar ubicado en la calle del Francés del barrio de Cuatrovientos como consecuencia de una reyerta entre ambos hermanos de origen caboverdiano.

El agresor tras apuñalar presuntamente a su propio hermano le ayudó taponando la herida e incluso llamando a los vecinos que fueron los que dieron la voz de alarma al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León solicitando asistencia para el herido, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en León.

Al lugar del suceso acudió el Servicio de Emergencias sanitarias cuyos efectivos se encargaron de prestar las primeras atenciones al herido. También agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de la capital berciana.

El hombre agredido fue trasladado al Hospital de León en una UVI móvil ante la gravedad de las heridas que presentaba.

Su hermano, el presunto agresor, está detenido y la investigación sigue abierta para aclarar las causas del suceso.

