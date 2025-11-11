La Junta impulsa a Las Médulas como modelo internacional de regeneración patrimonial Los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2026 incluye un plan para consolidar este enclave como referente de conservación, turismo cultural y buenas prácticas en gestión del patrimonio histórico y natural

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, recalcó hoy en la presentación de los presupuestos de su departamento y de la Fundación Siglo para el ejercicio 2026 que trabajan para establecer un nuevo modelo de proyección de Las Médulas tras el incendio, con el fin de «restaurar lo perdido y construir un discurso renovado que convierta ese espacio en un ejemplo internacional de regeneración patrimonial, cohesión territorial y dinamización económica desde el patrimonio cultural».

Así, destacó el apoyo a la recuperación de los municipios que se han visto afectados gravemente por los incendios del pasado verano, para lo que se contemplan 600.000 euros en forma de subvención directa al Ayuntamiento de Borrenes, además de lo previsto para el Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, que asciende a 2,4 millones de euros, según informa la agencia Ical.

Entre las partidas de la Dirección General de Patrimonio Cultural, se refirió a otras actuaciones que cuentan con una partida específica en el presupuesto 2026, entre las que se encuentran varias de León como la restauración del pórtico de la Catedral de León y en las vidrieras de los cruceros norte y sur (975.000 euros) y las actuaciones en el Monasterio de Sandoval (254.038 euros).

Además, en la comunidad también se incluyen en estas obras la restauración del Monasterio de Santa María de Moreruela (816.471 euros), las actuaciones en la villa romana de Camarzana de Tera (373.209 euros), la restauración del claustro del Monasterio de Sancti Spiritus de Toro (360.614 euros); y la ampliación, reforma y equipamiento del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León en Simancas (1,3 millones de euros).