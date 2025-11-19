Ponferrada aprueba encomendar a Somacyl las obras de reforma de las piscinas climatizadas por 2,3 millones Marco Morala recrimina a la oposición haber rechazado la propuesta anterior ya que ahora la intervención costará 869.000 euros a los ponferradinos

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:43

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó encargar a la sociedad pública Somacyl las obras de reforma de las piscinas climatizadas del complejo Lydia Valentín, que tendrán un importe de 2,3 millones de euros, de los cuales la Junta de Castilla y León aportará 1,5 mientras que de las arcas municipales saldrán algo más de 869.000 euros en dos anualidades.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, lamentó que finalmente los ponferradinos vayan a tener que aportar ese dinero, después de que la oposición rechazase en el último pleno la fórmula propuesta por el equipo con la que el Ayuntamiento no pagaría nada ya que la intervención se pagaría con los fondos aportados de la Junta y el dinero ahorrado en eficiencia energética.

«El proyecto es el mismo que se llevó a pleno y fue rechazado, la obra civil, la eficiencia energética…pero sí varia algo muy importante. Con el convenio anterior el Ayuntamiento no pagaba nada, iba con cargo al ahorro energético del municipio», volvió a explicar Morala ante los medios de comunicación. «Ahora salen 869.000 euros de las arcas. Felicidades Olegario Ramon, felicidades al PSOE. Cada baldosa suelta en la ciudad levará el nombre de Olegario y el apellido de PSOE, porque ese dinero estaba destinado a repararlas», continuó.

El regidor aseguró que «nos han dejado una ciudad totalmente destrozada, pero nosotros seguimos trabajando, a pesar del bloqueo socialista», partido al que acusó de buscar solo «rédito político» y de no importarle «la ciudad ni los ponferradinos».

«Es un edificio enfermo»

Ahora será necesario firmar el convenio para iniciar las obras, que desde que comiencen tendrán un plazo de ejecución de 18 meses, ya que la intervención es muy grande. «El estado del edificio es malo, es un edificio enfermo y cada vez necesita nuevas atenciones. Hay mucha obra, hay que renovar maquinaria, impermeabilización y eficiencia energética, pero servirán para tener unas piscinas para 50 años», aseguró el primer edil.

Para poder hacer frente a los más de 689.000 euros que aportará el Ayunntamiento será necesario realizar modificaciones presupuestarias. «Veremos si lo hacemos a través del pleno o de la Junta de Gobierno, como hemos hecho esta aprobación de la obra, buscando una fórmula para sacarlo adelante eludiendo a la oposición», finalizó Morala.