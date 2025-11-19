El bar de Ponferrada que le dejó un cuchillo a Butragueño para pelar una naranja cumple 25 años El emblemático establecimiento hostelero situado en la zona alta de la ciudad cumple un cuarto de siglo consolidándose como una parada obligada en la ciudad

El propietario de La Destilería de Ponferrada, Carlos Rodríguez, detrás de la barra del bar situado en la zona alta de la ciudad.

«Había dado una charla aquí en Ponferrada y vino a pedirnos un cuchillo para merendar una naranja porque iba de camino a Madrid y la anécdota fue esa tomó una naranja y se llevó un cuchillo de La Destilería», recuerda entre risas el propietario del conocido establecimiento situado en la zona alta de la ciudad, Carlos Rodríguez.

Muchas historias vividas detrás la barra de un establecimiento hostelero que se ha convertido en parada obligada en la capital berciana, incluso también para los peregrinos, ya no solo en la ronda de vinos, sino a la hora del café e incluso para desayunos, comidas o cenas desde ese 3 de enero del año 2000, día en el que abría sus puertas en el número 5 de la calle Obispo Osmundo. Lo hacía solo dos días después de cerrar las puertas de la mítica Sala El Quijote de Cuatrovientos. «No tuvimos ni una semana para descansar», recuerda Carlos.

Su idea y la de su hermano Daniel era dar continuidad al espíritu de El Quijote como un centro cultural. «Hacíamos exposiciones de cuadros, de fotos, intentamos en un principio hacer actuaciones, teníamos jam session, pero el local no está acondicionado para música y los vecinos nos aconsejaron que dejáramos esa faceta musical del bar», relata. Continuaron adelante con las exposiciones «que fuimos quitando poco a poco y empezamos nuestras exposiciones de fotos antiguas y fotos modernas»

Así nació «un bar personal berciano», dice Carlos, ni una taberna irlandesa, ni un bar americano. «Es un bar típico de Ponferrada y del Bierzo, de hecho, toda la gente que entra aquí de fuera ve lo que hay, que es todo relacionado con la ciudad, con la comarca, una forma de reivindicar lo nuestro, tanto los productos que vendemos, que el 99% son kilómetro cero, es decir de Ponferrada, y nuestros distribuidores son de Ponferrada, como después lo que se puede ver aquí promocionando Ponferrada y El Bierzo por todo los lados».

Museo de la Deportiva y de famosos

Entre sus rincones, un pequeño museo tributo a la Sociedad Deportiva Ponferradina «con fotos dedicadas de todas las épocas, guantes, botines...». Entre las joyas que guarda celosamente en sus estanterías acristaladas se encuentran los guantes del portero iraní Amir, objetos de Fran, de Yuri, el brazalete del capitán...

Ampliar Pequeño museo tributo a la Sociedad Deportiva Ponferradina en La Destilería. Carmen Ramos

Destaca también su rincón de la fama situado justo encima de la barra con fotos dedicadas de, actores, actrices, jugadores de fútbol, de rugby, cocineros como Dabiz Muñoz y músicos, entre otros muchos. Uno de los últimos en engrosar la lista el cantante de Los Rebeldes, Carlos Segarra. «Tocó en la plaza del Ayuntamiento y como es amiguete, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, vino a comer aquí», señala Carlos.

Singular es también el espacio dedicado a los Destileros por el Mundo con fotos de clientes y amigos promocionando su merchandising con la imagen identificativa del skyline de la ciudad viajando por todo el planeta. «Una forma de reivindicar también el bercianismo».

Apartado especial merece la Navidad «con más de 500 bolas y motivos navideños que nos trae la gente de todo el mundo» llegados desde ciudades como Londres, Nueva York o Pekín. Como no podía ser de otra manera, la foto que lo preside es la del embajador plenipotenciario de los Reyes Magos en Ponferrada, el Mago Chalupa. «Hay bolas de todas la partes del mundo que nos van trayendo los clientes y los amigos».

Camisetas dedicadas de los diferentes deportes que ha habido en la ciudad, desde la mítica del Rueda Ponferrada, equipo de fútbol sala de los años de 80 que llegó a la División de Honor, a la máxima categoría del fútbol sala español, hasta las del Bierzo Rugby, los Jabatos, Bierzo o de fútbol femenino, completan todo un rosario de reliquias llenas de significado. «Todas son de equipos de Ponferrada y todas dedicadas por jugadores de entonces».

Música de los 50 y 60

La Sala Quijote está en el ADN de la música que se escucha en La Destilería, la de los años 50 y 60 «que es la que nos gusta», dice su propietario. Blues, rock and roll y rytm and blues se abren un hueco entre pinchos, vinos, cafés y deliciosas viandas. «Se trata de salir un poco de los bares que ves normalmente».

25 años tienen su mérito y en el caso de La Destilería más después de haber sacado adelante un local en el que otros dos negocios que le precedieron no cuajaron. «Quizás fue llegar en el momento justo y en el lugar adecuado», reconoce Carlos Rodríguez. «Sabíamos que el casco antiguo, que por aquel entonces no existía como tal, había solamente dos o tres bares, en todas las ciudades funcionaba y había que apostar por él».

Ampliar Imagen interior del emblemático bar de la zona alta de Ponferrada. Carmen Ramos

Recuerda como «primero fue el Chelsea, después nosotros, La Gatera, etc, etc, etc y aquí estaba solamente El Tararí que estaba luchando contra viento y marea». «Ese fue el momento, ver la oportunidad», explica su propietario, convencido en que fue un revulsivo para la zona. «Fue un aire fresco para el barrio que un local con estas iniciativas viniera a la parte alta y a partir de ahí surgieron otros locales y se hizo zona», señala Carlos. Todo ello hasta llegar a «la explosión» de la ronda del casco antiguo en el año 2005 que hasta aquel entonces se concentraba en la plaza Fernando Miranda.

«Momentos buenos y malos»

El propietario de La Destilería reconoce que estos 25 años han dado para mucho y en ellos «ha habido momentos buenos y momentos malos». Entre los malos, Carlos Rodríguez destaca el fallecimiento de su hermano Dani. «Eso fue un punto y aparte porque sin él La Destilería no existiría», reconoce. «El peso del local estaba repartido en dos personas al cincuenta por ciento y una vez que falleció comerte tú el cien por cien con la incertidumbre que eso conlleva fue un dolor de cabeza muy grande, aparte de toda la situación».

Una «lucha continua para sobrevivir» que encaró de frente y en la que asomaron también otros momentos difíciles como la pandemia de la Covid-19 que puso en jaque al sector. «Estuvimos cerrados y no sabíamos lo que iba a pasar». A ello se unieron las obras de urbanización de la calle que se prolongaron durante medio año.

Trabajo día a día y equipo del que forman parte en este momento ocho personas son los dos ejes que sustentan el secreto de La Destilería para mantenerse en la cresta de la ola durante 25 años y a la espera de todos los que lleguen.

