Los usuarios de las piscinas climatizadas de Ponferrada se plantan: «La del Toralín pa cuándo»

El vaso de la paciencia de los usuarios de las piscinas climatizadas de Ponferrada está que arrama y ya anuncian movilizaciones. La gota que lo ha colmado ha sido la respuesta que el Ayuntamiento ha dado al Procurador del Común, institución a la que denunciaron los problemas de hacinamiento en las instalaciones del pabellón Ángel Pestaña en puertas de cumplirse dos años del cierre de las del Toralín.

Se trata de una medida que el equipo de gobierno que preside Marco Morala justificó «en la existencia de problemas estructurales graves que comprometían la seguridad de la instalación», sin que hasta el momento se hayan acometido ninguna actuación de mejora en las instalaciones.

«No sabes si reírte o echarte a llorar», señala Carmen Abelairas. Ella era una de las usuarias habituales de las piscinas climatizadas del Toralín que al cerrarlas lleva soportando los problemas de sobresaturación en las de la zona alta de la ciudad, donde asegura que cada vez se hace más difícil la práctica del deporte de la natación. Por eso no entiende cómo es posible que el Ayuntamiento aunque reconoce que «ha experimentado un aumento en el número de usuarios» remarca que «en ningún momento se ha sobrepasado el aforo máximo permitido».

Explica que este sábado, 15 de marzo, el Ayuntamiento cerró incluso las instalaciones para los usuarios por un curso de socorrismo y «hubo gente a la que no la dejaron entrar porque dijeron que el aforo estaba completo». Un aforo que, según apunta esta usuaria, desde el Ayuntamiento cifran «en 15 personas por calle cuando no están ni los chavales del club de natación nadando así», lamenta. «Parece que estamos protestando por vicio, por aburrimiento, porque debemos ser un grupo de indignados que no tenemos otra cosa que hacer», señala indignada.

Desde el Ayuntamiento insisten en el escrito remitido al Procurador del Común que «no existe evidencia que la piscina de El Plantío haya experimentado una sobrecarga en su capacidad». Precisan, además, que «desde hace más de siete años el municipio no lleva a cabo ninguna campaña escolar relacionada con el uso de las piscinas municipales». Algo que según los usuarios «es mentira», dado que los alumnos de los colegios «dejaron de ir a la piscina en la pandemia y desde que pasó como ya empezaron con problemas en la del Toralín dejaron de ir».

No entienden, por ello, «quién pudo contestar a eso porque es una sarta de improperios que no hay ni por donde cogerlo». Destacan, incluso, que el calendario que está a la entrada de las instalaciones «tampoco es correcto» porque «hay veces que se cierran más calles». «Tú vas de 16:00 a 18:00 horas y solamente tienes libre una o dos calles, de 18:00 a 20:00 está cerrado, solo para clubs, y de 20.30 a 22.00 solamente te queda una calle libre para usuarios, como mucho dos», asevera Abelairas.

Insiste, además, en que por las mañanas «hay más gente» porque es cuando tienen lugar las clases de aquagym y los cursillos de natación de los mayores. Un panorama que contrata con la visión del Ayuntamiento para quien la piscina «experimenta una baja ocupación en el horario matutino, y por lo tanto, en horas de baja afluencia, este recinto no presentaría ningún problema de disponibilidad».

Sin fecha sobre la reapertura

En el mismo escrito dirigido por el Consistorio al Defensor del Pueblo de Castilla y León asegura que «no se dispone de información adicional sobre la fecha de reapertura de la piscina de El Toralín» y subrayan las medidas que se han adoptado desde el cierre de las instalaciones de El Toralín «dirigidas a garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones disponibles para ofrecer alternativas viables a sus usuarios habituales».

Entre ellas, destacan la ampliación de horarios de apertura, incluso sábados y domingos, la información y comunicación de todas las modificaciones de horario, de aforos y control de capacidad, «que en ningún momento se ha superado», subraya, todo ello en un intento de «facilitar el uso de las instalaciones, asegurando que los clubes deportivos, las escuelas y los usuarios de nado libre puedan convivir adecuadamente en mismo espacio».

Los usuarios aseguran que ahora también se están produciendo quejas «porque en los cursillos de los pequeños han metido los de iniciación en los que ya llevan tiempo a nadar todos juntos porque no hay calles». «Es un despropósito, encima la contestación, que parece que nos dicen que debemos ser una panda de amargados que no tenemos otra cosa qué hacer pero en la piscina se nada que no veas, bueno, una vergüenza», añade Carmen Abelairas.

Alegaciones y protestas

«No contestan a nada de lo que decimos en las reclamaciones, a estas alturas que nos estén diciendo eso, antes estaba saturada, también la de abajo, hay mucha gente que ha dejado de ir porque no pueden nadar, es que hay días en que estemos cuatro, cinco o seis en cada calle es imposible», remarca Abelairas.

Los afectados, que registraron hace un año más de 4.000 firmas en el Ayuntamiento para exigir la reapertura de las piscinas climatizadas de El Toralín, anuncian que presentaran las alegaciones pertinentes a la información remitida al Procurador del Común por parte del Ayuntamiento. Una acción para la que tienen un plazo de quince días y a la que ya advierten que sumarán sus protestas. «Aparte de eso estamos pensando en movilizarnos para ver la piscina pa cuando porque ya es lo que nos queda, el repateo», concluyen.

