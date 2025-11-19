leonoticias - Noticias de León y provincia

Ambulancia.

Un hombre y una mujer de 48 años heridos en un accidente en Ponferrada

El choque de dos turismos se producía pasada la medianoche en la capital berciana

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:50

Un accidente de tráfico pasada la medianoche en Ponferrada se salda con dos personas de 48 años heridas leves.

El accidente se producía pasadas las 00:12 horas en la avenida Milán, en la rotonda de la terminal de mercancías. Dos turismos colisionaban y dejaban heridos a un hombre y una mujer que, aunque conscientes, se quejaban de haber recibido golpes en la cabeza.

La sala de emergencias del 112 movilicó a Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaron una ambulancia para atender a las personas heridas.

