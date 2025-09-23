El Nogalón propone dar el nombre de Nacho Rumbao a las antiguas escuelas de Espinoso La asociación de vecinos celebra este domingo un homenaje al bombero fallecido este verano en la localidad

La Asociación El Nogalón, de la localidad de Espinoso de Compludo, en Ponferrada, propone denominar a las antiguas escuelas de la localidad con el nombre de Nacho Rumbao, bombero forestal de 57 años fallecido este verano en un accidente de tráfico mientras participaba en las labores de extinción de un incendio en el entorno del pueblo.

Además el colectivo realizará este domingo, 28 de septiembre, un homenaje a este bombero, quien llegó a la zona como voluntario para luchar contra el incendio de la Tebaida Berciana y perdió la vida cuando el vehículo que conducía cayó por un terraplén. El homenaje tendrá lugar en la plaza de Espinoso de Compludo a las 11.30 horas y se hará extensivo a todos los bomberos.

La cita, denominada 'Encuentro Ciudadano', cuenta con la participación de 15 pueblos del entorno y en él estará presente la familia y compañeros del fallecido, quienes han solicitado que no haya presencia política.

Se leerá una semblanza sobre Rumbao, poemas y el acto finalizará con la actuación de la Orquesta Sinfónica Cristóbal Halffter. También se verá un audiovisual sobre las secuelas del fuego y se leerá un manifiesto.

