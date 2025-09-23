leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bombero forestal en un incendio, en una imagen de archivo.

El Nogalón propone dar el nombre de Nacho Rumbao a las antiguas escuelas de Espinoso

La asociación de vecinos celebra este domingo un homenaje al bombero fallecido este verano en la localidad

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:21

La Asociación El Nogalón, de la localidad de Espinoso de Compludo, en Ponferrada, propone denominar a las antiguas escuelas de la localidad con el nombre de Nacho Rumbao, bombero forestal de 57 años fallecido este verano en un accidente de tráfico mientras participaba en las labores de extinción de un incendio en el entorno del pueblo.

Además el colectivo realizará este domingo, 28 de septiembre, un homenaje a este bombero, quien llegó a la zona como voluntario para luchar contra el incendio de la Tebaida Berciana y perdió la vida cuando el vehículo que conducía cayó por un terraplén. El homenaje tendrá lugar en la plaza de Espinoso de Compludo a las 11.30 horas y se hará extensivo a todos los bomberos.

Más información

Subastan por 161.000 euros un piso junto a un parque emblemático de Ponferrada

Subastan por 161.000 euros un piso junto a un parque emblemático de Ponferrada

Un hombre de 60 años, herido tras chocar su camión contra la bionda en Ponferrada

Un hombre de 60 años, herido tras chocar su camión contra la bionda en Ponferrada

El Consejo se estrena dando vida a siete negocios en la Red de Apoyo al Comercio

El Consejo se estrena dando vida a siete negocios en la Red de Apoyo al Comercio

La cita, denominada 'Encuentro Ciudadano', cuenta con la participación de 15 pueblos del entorno y en él estará presente la familia y compañeros del fallecido, quienes han solicitado que no haya presencia política.

Se leerá una semblanza sobre Rumbao, poemas y el acto finalizará con la actuación de la Orquesta Sinfónica Cristóbal Halffter. También se verá un audiovisual sobre las secuelas del fuego y se leerá un manifiesto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque»
  2. 2 La «vergüenza» ya afecta a las ventas y se avecina otro invierno «congelados»
  3. 3 Cuatro detenidos por asaltar una vivienda en Armunia, agredir a una pareja y secuestrar a su hijo
  4. 4 Bombazo en la Cultural: Raúl Llona, destituido
  5. 5 Detienen a un hombre que cultivaba 50 plantas de marihuana de dos metros al aire libre
  6. 6 El último afectado por los incendios en León: «Tienen envidia y nos dan palos por todos lados»
  7. 7 Un vasco lleva a los tribunales una herencia millonaria de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  8. 8 Plazas desiertas en las oposiciones de Secundaria: de la «falta de vocación» a un sistema «obsoleto»
  9. 9 La impresionante imagen de la primera nevada de la temporada en León
  10. 10 Tapas y bares que participan en la Ruta de la Morcilla 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El Nogalón propone dar el nombre de Nacho Rumbao a las antiguas escuelas de Espinoso

El Nogalón propone dar el nombre de Nacho Rumbao a las antiguas escuelas de Espinoso