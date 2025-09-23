El Consejo se estrena dando vida a siete negocios en la Red de Apoyo al Comercio La institución tiene 40 proyectos en desarrollo y desde el mes de julio ha tramitado 15 subvenciones, siete microcréditos y atendido más de 16 consultas sobre ayudas y subvenciones

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 23 de septiembre 2025, 14:03 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

Creación de empleo y promoción. Son los dos ejes sobre los que se vertebra el plan de apoyo al comercio local impulsado por el Consejo del Bierzo con la financiación 45.000 euros de la convocatoria abierta por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta.

La institución comarcal ha sido incluida en la Red de Apoyo al Comercio Interior junto a las otras nueve diputaciones de la comunidad lo que le permite contar durante un año con un agente que ha empezado su trabajo en el mes de julio para ayudar a tramitar ayudas.

Se trata de una labor que ha dado sus primeros frutos con la creación de siete nuevos proyectos vinculados al comercio y al sector servicios. Actualmente hay 40 proyectos en desarrollo y desde el mes de julio se han tramitado 15 subvenciones, siete microcréditos y se han atendido más de 16 consultas sobre ayudas y subvenciones, según avanzó la consejera de Formación y Empleo, Laura Fernández

«A pesar de que no lleva tanto tiempo con nosotros los resultados ya empiezan a verse en la línea que es la que preocupa realmente al Consejo Comarcal del Bierzo que es la creación de empleo, de fórmulas de autoempleo, de emprendimiento o cualquier otra y en este caso especialmente pensando en el fortalecimiento, en la promoción del comercio local», destacó su presidente, Olegario Ramón.

El mandatario comarcal se mostró satisfecho porque la institución haya sido incluida por la Junta en la Red de Apoyo al Comercio convencido de que «el Consejo pude hacer una gran labor en este área». Avanzó, además, que desde la institución continúan los contactos con la Junta para poder completar esta iniciativa con alguna más «con la que esperamos contar en breve».

«Puente» entre comerciantes y Junta

Laura Fernández, por su parte, desgranó las acciones que se impulsarán a través de este plan comarcal que se enmarca en la Red de agentes de Comercio iInterior de Castilla y León impulsado por la Junta en colaboración con las administraciones locales para fortalecer, promover e innovar el comercio local.

Fernández explicó que el Consejo Comarcal participa activamente en esta red actuando como punto de encuentro. «Servimos de puente entre los y las comerciantes y las oportunidades que la Junta pone a su disposición», indicó. Un trabajo que se centra en tres ejes principales. Por un lado, asesoramiento, ofreciendo guía y apoyo para la puesta en marcha de nuevas ideas de negocio en el sector del pequeño comercio.

Además, presta apoyo para la tramitación de ayudas, facilitando el acceso a subvenciones generales y específicas como el Cheque Comercio Rural 2025 y las ayudas para los comercios afectados por los incendios. Su labor se centra, además, en la actualización de datos manteniendo al día el portal del comerciante de la Junta «para garantizar que la información sea precisa y útil para todos y todas».

Durante estos tres primeros meses de trabajo, el departamento de Formación, Empleo e Igualdad del Consejo Comarcal «ha realizado un esfuerzo considerable», destacó, especialmente volcado en la actualización de base de datos y comercios y servicios de proximidad del Bierzo. En este sentido, se ha contactado con 1.450 empresas y comercios para actualizar y verificar sus datos. Un proceso «crucial», considera la consejera, «para asegurar que el Portal del Comerciante de la Junta de Castilla y León ofrezca información fiable para garantizar que la información sea precisa y útil para todos y todas».

En este periodo la institución comarcal ha aprovechado para «escuchar a comerciantes, recoger sus necesidades y problemas» con el fin de trasladar esta información a la Junta. También se ha informado a los comercios de pequeñas localidades sobre las subvenciones que la Junta ofrece. También desde la Dirección General de Comercio se ha contactado directamente con los ayuntamientos afectados por los incendios para que conozcan y puedan solicitar las ayudas disponibles para construcción y recuperación. Laura Fernández insistió en que el Consejo Comarcal servirá de apoyo para la detección de necesidades y oara la solicitud de las ayudas, cuyo plazo finaliza el 31 de octubre.

Servicio de geolocalización

Además de la actualización de datos, el Consejo ha lanzado un servicio de geolocalización para visibilizar y facilitar el acceso a los comercios rurales de la comarca que se puede consultar en www.tusitio.org. El mapa se encuentra en la sección de recursos donde los comercios están clasificados por el tamaño de la población. «Esto no solo ayuda a consumidores y consumidoras a encontrar lo que necesitan sino también a fortalecer la economía rural», indicó Fernández.

La consejera comarcal de Formación y Empleo puso el foco en el programa Relevacyl, «una iniciativa clave de futuro para nuestro comercio», que permite fomentar el relevo generacional conectando con los negocios que buscan un traspaso por jubilación o cese con autonómos y autónomas dispuestos a dar continuidad a estas actividades. «Es una forma de asegurar que nuestros negocios más resilientes no desaparezcan sino que encuentren una nueva vida».

Fernández insistió en la importancia de la red para la economía del Bierzo al tratarse de «una herramienta dinámica que se adapta a las necesidades de nuestra comarca». Por ello anunció el compromiso de la institución para «seguir trabajando para impulsar y apoyar a nuestros comerciantes que son el motor de nuestra economía local».

El teléfono de contacto de apoyo al comercio local del Consejo Comarcal del Bierzo es el 987 478145. También pueden ponerse en contacto con él llamando o escribiendo a tusitio@ccbierzo.com donde recibirán información precisa sobre las ayudas existentes y todo el asesoramiento que precisen de forma gratuita.