Un hombre de 60 años, herido tras chocar su camión contra la bionda en Ponferrada
Los hechos han tenido lugar a las 14:35 horas de la tarde de este martes, 23 de septiembre
León
Martes, 23 de septiembre 2025, 15:08
Un hombre de 60 años ha resultado herido tras chocar el camión que conducía contra la bionda de protección. El accidente ocurrió a las 14:35 horas de este martes, 23 de septiembre, cuando, por causas que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo.
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió la llamada informando del siniestro en el kilómetro 383 de la A-6, en Ponferrada. En la llamada se indicaba que el varón se encontraba consciente pero conmocionado, por lo que se solicitó asistencia médica.
Desde el Centro de Coordinación se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que enviaron asistencia al lugar, tanto para atender al herido como para controlar el tráfico en la vía.
