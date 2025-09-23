Un hombre de 60 años, herido tras chocar su camión contra la bionda en Ponferrada Los hechos han tenido lugar a las 14:35 horas de la tarde de este martes, 23 de septiembre

Un hombre de 60 años ha resultado herido tras chocar el camión que conducía contra la bionda de protección. El accidente ocurrió a las 14:35 horas de este martes, 23 de septiembre, cuando, por causas que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió la llamada informando del siniestro en el kilómetro 383 de la A-6, en Ponferrada. En la llamada se indicaba que el varón se encontraba consciente pero conmocionado, por lo que se solicitó asistencia médica.

Desde el Centro de Coordinación se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que enviaron asistencia al lugar, tanto para atender al herido como para controlar el tráfico en la vía.

