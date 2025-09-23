leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia.

Un hombre de 60 años, herido tras chocar su camión contra la bionda en Ponferrada

Los hechos han tenido lugar a las 14:35 horas de la tarde de este martes, 23 de septiembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:08

Un hombre de 60 años ha resultado herido tras chocar el camión que conducía contra la bionda de protección. El accidente ocurrió a las 14:35 horas de este martes, 23 de septiembre, cuando, por causas que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió la llamada informando del siniestro en el kilómetro 383 de la A-6, en Ponferrada. En la llamada se indicaba que el varón se encontraba consciente pero conmocionado, por lo que se solicitó asistencia médica.

Desde el Centro de Coordinación se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que enviaron asistencia al lugar, tanto para atender al herido como para controlar el tráfico en la vía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque»
  2. 2 La «vergüenza» ya afecta a las ventas y se avecina otro invierno «congelados»
  3. 3 Cuatro detenidos por asaltar una vivienda en Armunia, agredir a una pareja y secuestrar a su hijo
  4. 4 Bombazo en la Cultural: Raúl Llona, destituido
  5. 5 Plazas desiertas en las oposiciones de Secundaria: de la «falta de vocación» a un sistema «obsoleto»
  6. 6 Detienen a un hombre que cultivaba 50 plantas de marihuana de dos metros al aire libre
  7. 7 El último afectado por los incendios en León: «Tienen envidia y nos dan palos por todos lados»
  8. 8 Tapas y bares que participan en la Ruta de la Morcilla 2025
  9. 9 La impresionante imagen de la primera nevada de la temporada en León
  10. 10 Los bomberos tienen que liberar a un herido en un accidente vial en Vegas del Condado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Un hombre de 60 años, herido tras chocar su camión contra la bionda en Ponferrada

Un hombre de 60 años, herido tras chocar su camión contra la bionda en Ponferrada