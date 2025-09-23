Subastan por 161.000 euros un piso junto a un parque emblemático de Ponferrada La vivienda, por la que ya se aceptan pujas, estará disponible en la subasta hasta el día 6 de octubre

Imagen de la calle en la que se ubica la vivienda que sale a subasta en Ponferrada.

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 23 de septiembre 2025, 08:09

Sale a subasta un piso en Ponferrada por valor de 161.529,48 euros situado en las inmediaciones de uno de los parques más importantes de la ciudad.

La vivienda se ubica en la calle Conde de los Gaitanes, en el corazón del barrio del Temple, según publica el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de un inmueble que cuenta con una superficie de 105 metros cuadrados. Se compone de cuatro dormitorios, cuarto de baño, cocina, sala de estar-comedor, vestíbulo de entrada, pasillo y despensa. Cuenta con un balcón terraza con vistas a la calle y otro al patio de luces. Tiene una carbonera como anejo en el sótano.

Se trata de una subasta judicial en vía de apremio, cuya autoridad gestora es el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ponferrada y en la que se reclaman 110.591,36 euros.

El valor de la subasta es de 161.529,48 euros, con un depósito de 8.076,47 euros. No se establece puja mínima y los tramos entre pujas deberán ser de 3.230,58 euros. Se podrán hacer pujas hasta el día 6 de octubre a las 18:00 horas.

