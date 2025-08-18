Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en Espinoso de Compludo El fallecido, de 57 años, se convierte en la tercera víctima mortal que dejan los incendios en la provincia

Lunes, 18 de agosto 2025

Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en Espinoso de Compludo. Se convierte en el tercer fallecido en la provincia de León por los incendios, aunque en este caso no por la virulencia del fuego, sino por un accidente.

Un bombero forestal, de 57 años, pierde la vida cuando una motobomba de brigadistas, forestales conocida como Charlie, volcaba tras una salida de vía en la carretera de Espinoso de Compludo, según ha podido conocer este medio. En el accidente, provocado por causas que aún se desconocen, además resultaba herido otro brigadista de 30 años.

El conductor de la autobomba llevaba en su puesto desde 2010

El bombero fallecido tenía 57 años y había nacido en Orense, pero con domicilio en la provincia de Soria desde hace más de 30 años. Su labor se centraba en la conducción de la autobomba ubicada en Bayubas de Abajo, puesto en el que llevaba desde julio de 2010.

El fallecido formaba parte del convoy que partió de Soria en la tarde del pasado sábado, con un total de 22 trabajadores forestales, hacia el lugar del incendio de Llamas de Cabrera, integrándose en el Operativo Infocal. En este momento se está organizando el regreso del citado convoy, que se producirá a lo largo de este lunes.

El suceso se produjo cuando el convoy en que se integraba este vehículo se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo. Por alguna causa que se desconoce, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera de fuerte desarrollo.

Cae por un barranco

El Centro de Emergencias Castilla y León del 112 recibió una llamada de alerta de un accidente a la entrada de la localidad de Espinoso de Compludo, donde se trabaja para evitar que las llamas del incendio de Yeres/Llamas suban en dirección a Ponferrada. En la llamada se explica que una autobomba se ha salido de la carretera, ha caído por un barranco y solicitan asistencia para sus ocupantes, dos varones, uno de ellos atrapado bajo en camión.

La sala de operaciones del 112 da aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil COS, bomberos de Ponferrada, Policía Local de Ponferrada, Centro Coordinador de Emergencias, Medio Ambiente, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal médico confirma el fallecimiento del varón, de 57 años, que había quedado atrapado. El segundo ocupante, un varón de 30 años, ha sido trasladado por otros medios al Hospital del Bierzo.

La Junta de Castilla y León cuenta con 93 camiones autobomba propios. Ha sido el vuelco de una motobomba de incendios Charlie lo que ha provocado la muerte de su conductor y ha dejado a otro persona herida.

Condolencias

La Junta trasladó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, reconociendo su compromiso y dedicación en la lucha contra los incendios forestales y la protección del patrimonio natural de Castilla y León. Asimismo, expresó su apoyo y deseos de una buena evolución al herido.

En este sentido, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresó en la red social X su «más sentido pésame y todo el cariño a sus familiares, amigos y compañeros».

Al mensaje se unía la Diputación de León así como numerosas figuras públicas que lamentaban la tercera víctima mortal en la provincia por unos incendios que están asolando León.