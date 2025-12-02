La nieve aísla Peñalba: «Si no llega el taxi me echo a andar porque necesito comida» El vecino Nacho Morión completará andando la maratón de 62 kilómetros del viaje de ida y vuelta desde Ponferrada para llenar la nevera ante el bloqueo que sufre el pueblo por la nieve y el hielo en el vial alternativo al del argayo por el Alto de la Cruz

Nevada en el acceso a Peñalba de Santiago por el Alto de la Cruz que intentará salvar andando el vecino Nacho Morión si no llega el transporte a la demanda.

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 2 de diciembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

La primera gran nevada en El Bierzo ha dejado aislada a la localidad ponferradina de Peñalba de Santiago. «Era de esperar», advierte la pedánea, Susana Rodríguez, teniendo en cuenta que el acceso principal al pueblo se encuentra bloqueado desde hace casi un mes por un argayo mientras que el hielo y la nieve dificultan el paso por el vial alternativo a través del Alto de la Cruz.

«Sabíamos que si empeoraba el tiempo y venían las nevadas por arriba la salida iba a ser complicada, como ha pasado otras veces, pero bueno, teníamos la carretera de abajo pero ahora no», remarca. La presidenta de la Junta Vecinal ha solicitado a la Diputación de León la presencia de la máquina quitanieves para limpiar la carretera para garantizar el paso de vehículos y también del taxi habilitado por la institución para los traslados de los vecinos a Ponferrada para llenar la nevera mientras no se retire el argayo que bloquea el acceso principal, unas labores que están paralizadas.

«Diputación dijo que por la tarde subiría a limpiar, veremos a ver si han podido hacer algo porque ahora está lloviendo y arriba igual es nieve», explicó Susana Rodríguez a última hora de la tarde de este martes, 4 de diciembre. De lo contrario tiene claro que «la gente ni va a poder salir ni va a poder entrar», todo ello «por no haber tomado ciertas medidas anteriormente ahora es muy difícil intervenir ahí».

«Voy a Ponferrada sí o sí»

Así las cosas y si el taxi a la demanda habilitado por la Junta no logra llegar al pueblo, el vecino de Peñalba de Santiago, Nacho Morión ya tiene preparados los crampones, su mochila y su carro de la compra, dispuesto a recorrer andando los 42 kilómetros que separan el pueblo de la ciudad de Ponferrada para comprar víveres. «Voy a Ponferrada andando sí o sí porque necesito comida», señaló a elbierzonoticias. Todo ello a la espera de ver «qué pasa mañana», sino «me llevo un paraguas, me pongo unos crampones y me echo a andar».

En principio las tres personas que han solicitado el servicio tienen la intención de esperar el taxi a primera hora de la mañana en el aparcamiento situado en la entrada del pueblo. «Yo confío que llegue, pero no lo sé con seguridad, ahora mismo está nevando y tenemos una carretera nada más», apunta Morión, que ya completó una media maratón (21 kilómetros) hace dos semanas hasta la capital berciana al quedarse sin transporte por el derrumbe que cortó el acceso al pueblo. «Si viene el transporte bien y si no voy andando por la carretera alta, tengo que llegar porque necesito comprar», teniendo en cuenta que «solo que queda comida para dos o tres días».

¿Qué vamos a tener que hacer?

La presidenta de la Junta Vecinal considera que la situación todavía puede empeorar más para los 16 habitantes de uno de los Pueblos Más Bonitos de España si se llega a producir una situación de urgencia. «Que no pase algún incidente en el pueblo porque a ver cómo sube allí cualquier vehículo de emergencia, por el aire, lo único», advierte.

Reconoce la pedánea que «la gente se está enfadando, pero es que la situación está complicada». Asegura que por la parte que les toca como vecinos «hacemos todo lo que podemos, pero claro, si los que están por encima no ponen de su parte ¿qué vamos a tener que hacer? comprarnos un tractor o un 4x4 para para subir y bajar a la gente», concluye.

Temas

Carreteras

Nieve

Ponferrada