Formación médica en El Bierzo: cuarenta profesionales participan en el Curso de Estimulación Cardíaca La ULE cedió espacios para la formación y la empresa Embutidos Rodríguez donó corazones para las prácticas

Imágenes de una de las formaciones del Curso de Estimulación Cardíaca.

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:34

Un total de 40 profesionales, llegados desde Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón, Madrid, Canarias y Andalucía, participaron en la IX edición del Curso de Estimulación Cardíaca organizado por la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo con el objetivo de ofrecer formación a médicos, residentes y enfermeros que trabajan con dispositivos cardiacos como marcapasos, desfibriladores automáticos implantables, resincronizadores cardiacos, o holters implantables.

Según informa la agencia Ical, las clases fueron impartidas por los especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital El Bierzo Daniel Patallo, Efrén Otero y Miguel Quindós. Además, contaron con la colaboración de Jorge Vidal, médico del Hospital de Baza de Granada.

También participaron María Nieto, especialista en Medicina Intensiva del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, de Málaga; María Sandín, jefa de sección de la Unidad de Arritmias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y María José Coya, enfermera de la Sección de Arritmias también del Clínico de Valladolid.

La Universidad de León cedió un espacio en la Facultad de Ciencias de la Salud el Campus del Bierzo para poder impartir las clases, mientras que la empresa Embutidos Rodríguez donó corazones para su disección y manejo. Además hubo una parte online a través del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León.

El curso está avalado por la Sociedad Científica de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias y la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias.