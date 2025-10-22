Sanidad realiza un sorteo entre los sanitarios que se vacunen de la gripe en El Bierzo La Gerencia de Asistencia Sanitaria pone en marcha una singular iniciativa que reconocerá la acción de los profesionales que decidan inmunizarse contra el virus

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:26 Comenta Compartir

Vacunarse de la gripe tiene premio en El Bierzo. La Gerencia de Asistencia Sanitaria (Gasbi) ha puesto en marcha una singular iniciativa con la que pretende reconocer la acción de los profesionales del área de salud. Se trata de un concurso a través del que sorteará dos entradas de teatro entre todos aquellos que den un paso adelante y decidan inmunizarse contra el virus.

Los participantes obtendrán de forma totalmente gratuita dos tickets que les permitirán disfrutar de una obra teatral en la semana del 27 de noviembre, tal y como se recoge en el anuncio lanzado por la Gasbi que ha hecho llegar a través de un correo interno a todos los trabajadores del área sanitaria.

Los profesionales que desen participar en el sorteo deberán enviar su nombre y apellidos al correo del Servicio de Prevención (prevencion.abierzo@saludcastillayleon.es) «donde les asignarán un número para el sorteo», tal y como explican en la comunicación. Un escrito en el que también invitan a agrupar la información para que sea una sola persona la que remita el correo al SPRL.

La fecha tope de envío será el próximo días 23 de noviembre y aquí desde la Gasbi también se hace una llamada a los sanitarios que deseen participar para esperar a ese día para enviar todos los nombres en un solo correo.

Entradas para festival y bono de piscinas

El concurso, convocado coincidiendo con la campaña de vacunación contra la gripe, no es la primera iniciativa de este tipo que impulsa la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo. Una idea «que nace desde la propia dirección», señalaron desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, con el único objetivo de incentivar a la gente a que se vacune.

Se trata de una herramienta empleada por Sanidad que se enmarca en las «políticas de empresa para motivar al personal y crear un sentido de afección, según han destacado desde la Gerencia.

En esta línea, el pasado verano la Gasbi sorteó en otra iniciativa entradas para asistir a los conciertos del festival Planeta Sound. También un bono de verano para las piscinas municipales. A través de otra de las iniciativase se han obsequiado peras a los trabajadores para animarlos a dejar de fumar.