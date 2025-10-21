Sacyl y el Ayuntamiento de Ponferrada ponen en marcha las Jornadas de Salud Comunitaria Se desarrollarán los lunes y martes en los centros de día de Flores del Sil y el Plantío hasta enero

Imagen del Taller de Salud Comunitaria de la Gasbi sobre el uso racional de los medicamentos en el Centro de Día El Plantío.

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 21 de octubre 2025, 13:48 Comenta Compartir

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), junto al Ayuntamiento de Ponferrada, pone en marcha las Jornadas de Salud Comunitaria, tituladas 'Saliendo del Centro de Salud'. Estas sesiones pretenden difundir información entre las personas mayores sobre temas relacionados con medicamentos, vacunas o el uso correcto de los antibióticos, así como resolver sus dudas al respecto.

Las jornadas se desarrollarán los lunes en el Centro de Día El Plantío, entre las 11.30 y 12.30 horas, mientras que los martes se realizarán en el Centro de Día Flores del Sil, de 11 a 12 horas. Esta semana se habló del uso de medicamentos.

La próxima reunión se celebrará los días 27 y 28 de octubre con la trabajadora social del Centro de Salud Ponferrada I, Beatriz Torre, quien explicará el Testamento Vital, que constituye un derecho fundamental para dejar constancia escrita sobre las decisiones anticipadas respecto a cuidados y tratamientos médicos deseados o rechazados, medidas paliativas para aliviar el sufrimiento, o el destino de órganos tras el fallecimiento.

El 3 y 4 de noviembre habrá una charla sobre primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y atragantamientos impartida por las enfermeras del Centro de Salud Ponferrada I, Sofía Álvarez y Antonia García.

Mientras los médicos de familia Amed Abou y Marina Romo hablarán sobre la prevención de factores de riesgo cardiovascular el 10 y 11 de noviembre, y el 17 y 18 de noviembre las matronas de Atención Primaria, Ana María Cuellas y Elena Gómez, expondrán su presentación 'En qué te puede ayudar tu matrona a partir de los 65 años'.

Vacunas y caídas

La enfermera responsable de vacunas del Centro de Salud Ponferrada I, Victoria Martínez, explicará la importancia de estas inyecciones en las personas mayores los días 24 y 25 de noviembre.

La séptima jornada estará impartida por los fisioterapeutas del Centro de Salud Ponferrada IV, quienes hablarán sobre la prevención de caídas también en personas mayores el 1 y 2 de diciembre.

Las jornadas se retomarán el 12 y 13 de enero con la intervención del médico de familia Zoilo Rodríguez, quien explicará la importancia de no abusar de los antibióticos. El último taller correrá a cargo de la trabajadora social del Centro de Salud Ponferrada III, Carmen Rodríguez, quien enseñará a los participantes a cómo gestionar el duelo el 19 y 20 de enero.

Temas

salud

Sacyl

Ponferrada