Desaparecen los pañales donados en Ponferrada por la Dana y almacenados en el rocódromo Montones de paquetes apilados en su interior y en el patio trasero del recinto a la intemperie cubiertos por plásticos han sido visibles durante todo este tiempo por los usuarios de las instalaciones

Imagen de los paquetes de pañales donados para los damnificados por la Dana de Valencia que han permanecido apilados un año en el rocódromo municipal de Ponferrada.

La tragedia de la Dana de Valencia despertó un oleada de solidaridad entre los bercianos. Ciudadanos a título particular, asociaciones, colectivos, Ampas y municipios se volcaron para ayudar a los damnificados. Todo un despliegue que en Ponferrada capitaneó el propio Ayuntamiento y que contó con la colaboración de efectivos municipales, voluntarios de Protección Civil, Servicios Sociales y el Banco de Alimentos del Sil que arrimaron el hombro todos a una. Todo ello en estrecha colaboración con el Consejo Comarcal del Bierzo.

El día 4 de noviembre se cumplirá un año desde que comenzara la recogida de productos que tuvo como escenario la sala polivalente de las piscinas climatizadas del complejo Lydia Valentín que centralizó todas las donaciones de la ciudadanía, muchas de ellas llegadas de diferentes ayuntamientos bercianos, con destino a la Comunidad Valenciana. Fue un goteo constante de solidaridad.

Tan solo el primer camión que salió de la capital berciana con destino a Valencia el día 6 de noviembre de 2024 fue cargado de 30 pallets de leche, agua y alimentos no perecederos, a los que se sumaron también artículos de higiene personal y limpieza y equipos de protección y mascarillas FFP2. El segundo envío transportó 21 pallets con ayuda para los afectados.

Casi un año después, centenares de empañaduras donadas por los ponferradinos para la tragedia de la Dana se encontraban almacenados en las instalaciones del rocódromo municipal sin poder llegar a sus destinatarios. Paquetes sueltos o en cajas han permanecido a la vista de los usuarios del rocódromo durante todo este tiempo. Los ponferradinos han sido precisamente los que se han puesto en contacto con este medio para denunciar la situación.

Montones de pañales apilados en su interior y otros en el patio trasero del recinto a la intemperie cubiertos por plásticos sujetos por palés, como se puede observar en las diferentes imágenes cedidas a este periódico.

Una estampa que ha sido visible para los usuarios del rocódromo durante cerca de 365 días y que han contemplado con impotencia. La sorpresa llegó a mediados de la semana pasada cuando los espacios en los que se almacenaban los centenares de pañales donados para los damnificados por la Dana de Valencia aparecieron vacíos dado que finalmente, un año después, habían sido retirados.

El Ayuntamiento no se pronuncia

El Ayuntamiento de Ponferrada ha evitado pronunciarse de forma oficial sobre este asunto. «De momento no hay declaración al respecto», señalaron desde su gabinete de prensa a preguntas de este periódico.

No obstante, la concejala de Deportes, Eva González, reconoció en conversación telefónica con el elbierzonoticias que los pañales estaban apilados en las instalaciones que se enmarcan en el área que gestiona y que fueron retirados. «Sí que había y creo que los habían retirado», señaló, pero no supo decir ni quién se los llevó ni a dónde.