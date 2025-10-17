La Junta destinará 6,6 millones de euros a la reconstrucción íntegra de Lusio, afectada por los incendios El Gobierno autonómico reconstruirá nueve viviendas «devastadas» y construirá tres edificaciones más que cederá al Ayuntamiento para «fomentar el arraigo en el medio rural»

La Junta de Castilla y León recuperará de forma íntegra la localidad leonesa de Lusio, en la comarca del Bierzo, con una inversión de 6,6 millones de euros lo que permitirá reconstruir un total de nueve viviendas afectadas por los incendios forestales de este verano. Además, con el objetivo de «fomentar el arraigo en el medio rural», el Gobierno autonómico promoverá la construcción de tres edificaciones más en suelo cedido para uso residencial.

Así lo anunció este viernes la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, con motivo de su las actuaciones de reconstrucción que se van a llevar a cabo en Lusio, donde «la destrucción fue devastadora y afectó prácticamente toda la localidad», según informa la agencia Ical.

Esta situación es lo que llevó, según señaló, al que presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tomara una decisión «específica y singular» con Lusio, que, además, «tiene un altísimo valor arquitectónico».

Por este motivo, ante «la elevada devastación y el valor arquitectónico», el Gobierno autonómico asumirá la recuperación de la localidad en su totalidad, lo que implicará «devolver las infraestructuras al estado en el que estaban», pavimentar y recuperar las redes de saneamiento y de energía eléctrica.

María Pardo explicó que, una vez que todas las infraestructuras y el equipamiento público «esté en las condiciones que tenía», se procederá a la reconstrucción de un total de nueve viviendas afectadas, con cuyas familias se reunió hoy para abordar los detalles de los trabajos.

Además, ante «el compromiso con el medio rural y el deseo de que haya nuevas familias que puedan arraigar en la localidad», la Junta obtendrá la cesión de otros terrenos para la construcción de tres nuevas viviendas que, posteriormente, se cederán al Ayuntamiento para «ponerlas a disposición de familias que tengan escasos recursos y puedan tener interés en vivir una localidad tan pues tan bonita y tan singular».

Ayudas directas

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo recordó durante su visita a Lusio los tres millones de euros destinados por la Junta a órdenes de emergencia, así como otras actuaciones «muy relevantes» en localidades «donde las familias se han visto afectadas en sus viviendas». Así, tras los incendios, el Gobierno autonómico puso en marcha líneas de ayudas directas «únicas en España» que cubren hasta 203.000 euros por vivienda arruinada, hasta 18.000 euros por enseres y hasta 40.000 € por edificación complementaria.

Así, según los datos aportados por María Pardo, son 80 las familias de toda Castilla y León que ya han recibido o están en vías de recibir una ayuda de la Junta de Castilla y León con estos montantes o hasta estos montantes. Unas ayudas que acumulan ya un presupuesto de siete millones de euros y que se suman a los tres para órdenes de emergencia. No obstante, la cifra «probablemente se verá incrementada», ya que se prevé que a finales de año todas las familias hayan recibido las ayudas.

Frente a todo ello, Pardo aprovechó la visita para pedirle al Gobierno de España que, «ya que no va a modificar los cuantías que tiene previstas en caso de catástrofes», que consideró, «francamente exiguas», al menos «tenga la sensibilidad de aceptar la petición formulada por la Junta para que las ayudas que se están dando no tengan que tributar en renta».