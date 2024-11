«El Bierzo es Valencia»: una oleada de solidaridad con los afectados por la DANA

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 4 de noviembre 2024, 14:03 | Actualizado 14:19h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«El Bierzo es Valencia». Son las palabras de la concejala de Bienestar Social de Ponferrada, Alexandra Rivas, que resumen la solidaridad de la comarca con los afectados por la tragedia de la DANA.

Rivas ha capitaneado el despliegue de efectivos del Ayuntamiento, voluntarios de Protección Civil, Servicios Sociales y el Banco de Alimentos del Sil, que colabora, además, con cajas, pallets y carreterias elevadoras. Todo ello en estrecha colaboración con el Consejo Comarcal del Bierzo que desde las 10.00 horas de este lunes 4 de noviembre han comenzado la recogida en la sala polivalente de las piscinas climatizadas del complejo Lydia Valentín que centralizará todas las donaciones de la ciudadanía con destino a la Comunidad Valenciana.

El más madrugador fue un camión que a las 9.30 de la mañana que llegaba desde Vega de Espinareda con el primer cargamento «que venía a tope», destacó la edil, de agua, leche, productos de higiene y alimentos no perecederos. También se ha recibido ropa, calzado y mantas, pero desde el Ayuntamiento advierten: «La Generalitat nos ha sido muy clara, que no los reciben porque la clasificación dada la situación de caos no la pueden realizar entonces no podemos enviarlos», explicó Alexandra Rivas.

Aplaude también la recogida promovida por asociaciones, colectivos Ampas y municipios con productos que también se enviarán desde Ponferrada «porque no es fácil llegar a Valencia y la administraciones públicas a través de la Femp vamos a llegar», remarca la edil. De hecho, todo los productos donados por los bercianos y bercianas llegarán a León y desde allí se trasladarán a Valencia.

Una vez recogida la mercancía los voluntarios son los encargados de clasificarla y repartirla en cajas y pallets, plastificarlos y «al finalizar el día o mañana por la mañana se enviará un camión hacia León», avanzó Rivas que manifestó su satisfacción por la excelente respuesta de los bercianos para aportar su grano de arena en apoyo de los damnificados por la tragedia provocada por la DANA.

«Tenemos el corazón roto»

«La gente está muy entristecida, te entrega las cosas con los ojos llenos de agua, tenemos el corazón roto», señala la concejala de Bienestar Social mientras supervisa y colabora en los trabajos de recogida de los productos que van acercando los ciudadanos.

Un buena prueba de que «Ponferrada y El Bierzo responde siempre muy bien ante estos casos, al igual que el resto de España», resaltó Rivas, lo que queda de manifiesto en la cantidad de kilos de productos que se recogieron tan solo en dos horas: más de 600 litros de leche y 700 litros de agua. Kilos de solidaridad que también se repitieron en los que respecta a productos de limpieza, conservas, pañales o productos de higiene.

«Estamos ya hasta arriba, de leche, productos de higiene, pañales, agua, muy agradecidos», remarca la edil. «Es un goteo constante», subraya el coordinador del grupo de Protección Civil de Ponferrada, José Manuel Ezquerro, que está convencido de que el volumen de productos recogidos «se triplicará por la tarde».

Los ciudadanos y ciudadanas que deseen colaborar con su donaciones en apoyo a los afectados por la DANA porán hacerlo hasta el jueves 14 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas.