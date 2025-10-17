Herida una mujer de 67 años en un accidente en Congosto El accidente, ocurrido en el kilómetro 382 de la autovía en sentido Astorga, obligó a solicitar asistencia para atender a la conductora

En la mañana del viernes 17 de octubre a las 12:51 se ha producido una colisión entre un turismo y un cambión en el punto kilométrico 382 de la autovía A-6, en el término municipal de Congosto, sentido Astorga.

Tras el aviso, se solicitó asistencia sanitaria para atender a una mujer de 67 años que presentaba dolor en el pecho y en la espalda.

El incidente fue comunicado a Tráfico de León y a los servicios sanitarios de Sacyl para coordinar la atención y las actuaciones necesarias en el lugar del accidente.

