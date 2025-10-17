leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.

Herida una mujer de 67 años en un accidente en Congosto

El accidente, ocurrido en el kilómetro 382 de la autovía en sentido Astorga, obligó a solicitar asistencia para atender a la conductora

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Congosto

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:03

En la mañana del viernes 17 de octubre a las 12:51 se ha producido una colisión entre un turismo y un cambión en el punto kilométrico 382 de la autovía A-6, en el término municipal de Congosto, sentido Astorga.

Tras el aviso, se solicitó asistencia sanitaria para atender a una mujer de 67 años que presentaba dolor en el pecho y en la espalda.

El incidente fue comunicado a Tráfico de León y a los servicios sanitarios de Sacyl para coordinar la atención y las actuaciones necesarias en el lugar del accidente.

