La profesora berciana finalista a mejor docente de España: «Ya siento que he ganado» La ponferradina Eva Cazalla da clases de Música, Geografía e Historia e Historia del Mundo Contemporáneo en el colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 17 de octubre 2025, 08:05

«Ya siento que he ganado». Son las palabras de Eva Cazalla Sobrín, la ponferradina que aspira a convertirse en la Mejor Docente de España 2025 tras quedar entre los diez finalistas de la IX edición de los Premios Educa que convoca la Fundación Abanca.

Eva es profesora de Música, Geografía e Historia en Educación Secundaria y Bachillerato en el colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca. Una profesión que ejerce desde hace 25 años. Su candidatura formó parte de las 1.500 propuestas presentadas por parte del alumnado de diferentes centros educativos de todo el país. De todas ellas, este miércoles, 15 de octubre, se dieron a conocer los diez finalistas en cada una de las seis categorías entre los que figura su nombre de los 18 selecionados de ESO y Bachillerato.

«La verdad es que es una alegría», reconoce, especialmente teniendo en cuenta que las candidaturas las presentan los propios alumnos. «Que al final del curso consideren y tengan la ilusión de que con su profe, que han compartido tantas horas, sientan que quieren tener también ese detalle de reconocimiento y cariño, para mí ya fue una alegría muy grande».

La ponferradina candidata a convertirse en Mejor Docente de España de 2025 estudió en el colegio de Las Concepcionistas hasta Bachillerato y en el IES Europa. En Salamanca cursó la carrera de Historia y Ciencias de la Música, estudios que completó con un máster de Musicoterapia. También es maestra en Educación Musical. En la capital charra comenzó a trabajar y a día de hoy «casi llevo más tiempo de mi vida aquí en Salamanca pero siempre muy unida al Bierzo porque es mi tierra y tengo allí a mi familia», destaca.

«¡Viva Ponferrada!»

Una pasión por su tierra que ha conseguido transmitir también a sus alumnos, «mis niños» como les llama, que «les encanta, yo no sé si es porque le hablo de ella». Los alumnos de Tutoría del pasado curso, que fueron los que la propusieron para el premio, «cada vez que entraban en clase decían 'Viva Ponferrada'», lo que le hizo a Eva «ir al Ayuntamiento por un póster y lo teníamos en clase». Una imagen que compartía espacio con una foto de la Virgen de la Encina, la patrona del Bierzo.

La profesora berciana en dos imágenes con sus alumnos y montrando la medalla con la inscripción '¡Viva Ponferrada!' que le regalaron.

El 31 de enero de 2026 se celebrará en la ciudad de A Coruña la gala de los premios y allí se desvelarán los ganadores. Para llegar a ser finalista ante el tribunal de baremación tanto ella como el resto de seleccioados han tenido que presentar méritos en diferentes campos desde publicaciones hasta formación propia y a profesores. Todo ello junto a la aportación de diferentes dossieres sobre educación en valores, innovación, nuevas tecnologías y su participación en causas solidarias. Unos méritos con los que se ganará la puntuación final que desvelará el nombre del Mejor Docente de España 2025.

Eva Cazalla Sobrín tiene claros los valores que debe tener un buen docente para convertirse en el mejor: «la acogida incondicional del alumnado y de sus familias, la escucha y tener como horizonte el cuidado de la vida, creo que somos cuidadores de la vida, a partir de ahí lo académido siempre es más sencillo».

Segunda candidatura

Hace cinco años, en el curso de 2020, sus alumnos también la propusieron al premio de Mejor Docente de España de la Fundación Abanca. Una edición en la que, al igual que en este caso, tuvo la suerte de quedar entre las diez finalistas. «Muy contenta también», apunta. Coincidió con la pandemia, lo que obligó a celebrar la gala de forma virtual y «fue algo muy emotivo», recuerda.

Eva Cazalla Sobrín no sabe si logrará el premio este año «porque hay tan buena gente...», remarca, todo ello en un momento en el que la docencia «es difícil pero también más necesaria que nunca». Siente que los centros educativos «ahora mismo no solamente son un punto de formación académica sino que son un punto de apoyo para alumnos y familias». Como coordinadora de Convivencia en su colegio recibe a muchas personas y tanto los padres como los niños con todas las redes sociales, la mediación en situaciones de conflicto... «creo que es muy importante que estemos, creo que ayudamos a dar un poquito de luz y esperanza en este mundo».

Lo más bonito de estar entre los diez finalistas del premio es para ella todo el cariño que está recibiendo de los escolares y su familias. También de sus exalumnos. «Mis primeros alumnos tienen 35 años y estoy recibiendo mensajes de ellos y saber que en todo este tiempo has tocado tantos corazones, me emociona mucho, realmente siento que es el premio porque todo lo que soy como docente lo he aprendido de ellos en el aula, me siento ya con un premio grande recibido». «Será una alegría por poner en valor los centros escolares y también como berciana poder llevar el nombre de mi tierra conmigo».