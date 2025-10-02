leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del menor de 15 años, Alfonso Bañal, desaparecido en Ponferrada.

Buscan a un menor de 15 años desaparecido en Ponferrada

El joven es de Torre del Bierzo y fue visto por última vez en la calle El Hierro y en la zona de Cuatrovientos

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:30

Guardia Civil y Policía Nacional han activado el dispositivo de búsqueda para localizar al menor de 15 años, Alfonso Bañal, que desapareció este martes, 30 de septiembre, en Ponferrada.

El joven, natural de la localidad de Torre del Bierzo, salió de su casa ese día tras avisar a su madre de que iba a la capital berciana. Desde entonces nada se sabe de él.

La última vez que se le vio fue en la calle El Hierro y algunas fuentes indican que también en Cuatrovientos, tal y como recoge el cartel de búsqueda difundido a través de las redes sociales con la imagen del menor, desde donde invitan también a ponerse en contacto con la Guardia Civil de Bembibre a través del teléfono 987 51 00 03 para cualquier información que pueda aportarse sobre su paradero.

Las labores para localizar al muchacho se han extendido a toda la comarca sin que hasta el momento se haya encontrado ninguna pista que permita dar con su paradero, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en León.

