Imagen de archivo de un cierto en el puerto del Morredero.

Investigan la aparición de un ciervo decapitado en el puerto del Morredero

Una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Ponferrada halló el cuerpo del animal

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:23

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Ponferrada investiga la aparición de un ciervo decapitado en lo alto del puerto de El Morredero, en Ponferrada.

El cadáver del animal fue localizado por una de las patrullas de la Benemérita este martes, 30 de septiembre, cuando se encontraba realizando un recorrido de control por la zona, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en León.

Los agentes se toparon con la imagen dantesta del cuerpo sin vida del animal en una de las zonas perteneciente al puerto de montaña ubicado en el término municipal de Ponferrada.

Los efectivos del Seprona trabajan para esclarecer lo sucedido y determinar las causas de la muerte del ciervo que apareció en una de los espacios calcinados por los devastadores incendios registrados el pasado mes de agosto en la comarca del Bierzo.

