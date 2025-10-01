Primark abre su primera tienda en Ponferrada El portal Retailer Spain confirma el desembarco de la cadena irlandesa de moda y complementos en el centro comercial El Rosal

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:37

Primark desembarca en Ponferrada. Retailer Spain confirma la llegada al Bierzo de la primera tienda de la cadena irlandesa de moda y complementos.

El portal dedicado a las marcas y franquicias en sus procesos de expansión avanza que la nueva tienda de Primark abrirá sus puertas en el centro comercial El Rosal, dentro de su extensión por España con la puesta en servicio de nuevos establecimientos en diferentes ciudades del país.

En concreto, Retailer Spain incluye a la capital berciana como futuro destino en la expansión del gigante irlandés de ropa, complementos y ropa de hogar a precios asequibles.

Se trataría de la segunda tienda de la firma en la provincia donde cuenta también con un establecimiento en el centro comercial Espacio León que abrió sus puertas en el año 2020.

La nueva tienda de Primark en Ponferrada se unirá a las que la cadena tiene previsto abrir, según avanza el portal, en los centros comerciales de El Trompo en La Orotava (Tenerife), Los Alfares en Talavera de la Reina (Toledo), El Tormes de Salamanca y Promenade en Lleida.

