SOS del pueblo del Bierzo donde la luz llega del sol: «No podemos ni poner la lavadora» Los vecinos reclaman el apoyo de la Junta para dimensionar la instalación fotovoltáica que les abastece para acabar con los problemas de falta de potencia y cortes en el suministro

Imagen de la instalación fotovoltáica con la que se autoabastece el pueblo de Carracedo de Compludo.

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 2 de octubre 2025, 08:14 Comenta Compartir

Situado a 25 kilómetros de Ponferrada la luz llegó a Carracedo de Compludo en el año 2011 gracias una instalación de placas fotovoltáicas, una isla energetica con la que se autobastecen sus 16 vecinos. «No tenemos ni tendido fuera ni la energía que se produce en esas placas va para afuera tampoco, es solamente para uso de unas veinte casas en el pueblo», explica el alcalde de barrio, Carlos de la Torre.

Es el único pueblo de la comarca del Bierzo que se autogestiona a través de un sistema solar que se instaló gracias a un dinero que llegó al pueblo, y que gestionó el Ayuntamiento, de la mano de la instalación de un parque eólico. En 30 años la localidad ha multiplicado su población por cinco pasando de tres a 16 vecinos, a los que se unen todos los que regresan al pueblo los fines de semana y también los visitantes que llegan atraídos por la cascada del Gualtón a la Herrería de Compludo.

El alcalde de barrio explica que se trata de una instalación «muy interesante» que va enterrada por todo el pueblo y no deja a la visgta ningún cable, si bien en este momento se hace necesario «dimensionarla para producir más energía», lo que permitiría acabar con los problemas de falta de suministro que soportan. «Ahí estamos peleando para que se amplíe o se mejore», dice.

Destaca que en su momento se optó por la instalación de este sistema de alumbrado a través de placas fotovoltáicas «por una cuestión práctica». No había dificultades para extender el tendido eléctrico hasta el pueblo, si bien «la mayoría de los vecinos en vez de solicitar la luz convencional y el contrato con estas empresas grandes vimos la pobilidad de que la podíamos producir en el mismo pueblo».

«Nos pareció bien a todos, hubo un consenso y queremos seguir luchando por él porque nos parece un buen planteamiento el de poder autogestionar tu energía y no tener que depender de fuera», remarca De la Torre. Todo ello en una apuesta por la sostenibilidad «empezando por un núcleo pequeño y pensando que esto se podía extrapolar a poblaciones más grandes».

Cortes frecuentes de luz

El incendio que asoló en el mes de agosto el valle de Compludo estuvo justo a las puertas de las placas solares. Es más, el alcalde de barrio considera incluso «que algo le afectó porque produce menos energía», por lo que han solicitado a la Junta que acometa mejoras en este sistema para tener mejor servicio.

La instalación funciona con unas baterías que los vecinos consideran que deberían de cambiarse «porque el uso y el desgaste también hace que trabajen menos». «Se trataría de ampliar lo que hay ahora y cambiar ciertos elementos que están ya o antiguos o desgastados», remarca el alcalde de barrio.

Ampliar El incendio del mes de agosto amenazó las viviendas del pueblo de Carracedo de Compludo.

El problema para los habitantes de Carracedo de Compludo «es que hay poca potencia, es muy limitada», lo que les obliga a apretarse el cinturón y a pensárselo muy mucho a la hora de hacer un gesto tan rutinario como pulsar con el dedo al interruptor. «Tenemos que tener un uso muy restringido del consumo» para evitar los cortes de luz frecuentes. «En el momento en el que se enchufa algo más de la cuenta el sistema falla», señala De la Torre.

Todos los electrodomésticos que tienen en sus casas son de bajo consumo pero a pesar de ello «incluso ahora no podemos ni lavar la ropa en las lavadoras porque no hay energía suficiente y tenemos que bajar la ropa a lavar a Ponferrada».

Los problemas de corte de suministro eléctrico dificultan «bastante» el día a día a la veintena de vecinos de Carracedo de Compludo. «Muchas veces madrugamos, todavía es de noche y no hay luz por la mañana cuando te levantas», relata el alcalde de barrio. «Nosotros tenemos dos niños en edad escolar y hay otros tres que también están en el pueblo y es un servicio que deben arreglar», subraya.

Mal estado de la carretera

A los problemas en el servicio eléctrico se une el mal estado que presenta la carretera de acceso al pueblo que transitan diariamente los vecinos. «Es digna de ver cómo está esa carretera y el abadono que sufre no solamente Carracedo sino todos los pueblos de la montaña».

La semana pasada el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, realizó una visita a la localidad para comprobar los destrozos que dejó el fuego en un pueblo que estuvo amenazado por las llamas durante varios días. «Hemos hecho escritos para que se tenga en cuenta la luz como uno de los servicios que estuvieron amenazados y perjudicados por el incendio, vamos a ver si destinan algo y podemos mejorar el servicio, concluye el alcalde de barrio.

