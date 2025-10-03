Aparece en buen estado el menor de 15 años desaparecido en Ponferrada No había noticias del joven desde el pasado 30 de septiembre y ya se encuentra con su familia

Leonoticias León Viernes, 3 de octubre 2025, 08:42

El menor de 15 años que se encontraba desaparecido desde principios de esta semana en El Bierzo ya ha sido encontrado en buen estado.

Fue a última hora de la noche del jueves 2 de octubre, como confirma Subdelegación del Gobierno en León, cuando se localizó al menor que había desaparecido en el término municipal de Torre del Bierzo. Se encontraba en Ponferrada.

Desde el martes 30 de septiembre no había noticias de él y se confirma que, una vez localizado, ya ha sido reintegrado al domicilio familiar en buen estado.