El Bierzo exige el «nivel 3 ¡¡ya!!» para sus incendios porque «se está quemando el paraíso» Unas 300 personas participan en Ponferrada en una concentración de protesta para exigir a las administraciones que pongan todos los medios disponibles para sofocar las llamas que asolan la comarca

Alrededor de 300 personas participaron en Ponferrada en una concentración para exigir que se declare el nivel 3 de emergencia en los incendios del Bierzo.

Carmen Ramos Ponferrada Sábado, 16 de agosto 2025, 21:38 | Actualizado 21:53h.

«Nivel 3 ¡ya!». Es el grito unánime que han coreado las 300 personas que se han concentrado este viernes en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada para exigir a las administraciones que pongan a disposición todos los medios para sofocar la oleada de incendios que están provocando la devastación en El Bierzo.

«Estamos viendo que nos han medio olvidado, de tantos focos que hay activos en Castilla y León nosotros tenemos la gran mayoría de ellos y ante la poca visibilidad que se le está dando al tema nosotros queremos reivindicar que aquí tenemos también mucha gente que está perdiendo su casa, su forma de vida, su ganado, su todo y solo queremos ayudar al pueblo», indicó Amor Benítez, uno de los convocantes. «Lo que buscamos es que por favor nos presten atención y que apaguen», remarcó.

La protesta ha sido convocada de forma espontánea a través de la redes sociales por la ciudadanía y ha permitido evidenciar la situación de preocupación y malestar de los bercianos ante la falta de recursos a la vista de que las llamas que se iniciaron en el de Yeres-Llamas de Cabrera y han llevado el caos a Las Médulas siguen campando a sus anchas por los montes de la comarca desde hace una semana y ya han obligado a evacuar varios pueblos.

Con pancartas donde con lemas como 'Nivel 3 ¡¡ya!!. No hay tiempo, no hay medios, hay vidas en juego', 'Urgente: necesitamos ayuda ya' o 'Se nos quema el pulmón y también el corazón. Stop incendios' la protesta contó con la participación de vecinos de algunos de los pueblos afectados por el fuego. Este es el caso de Anllares que estuvo presente en la protesta con pancartas portando consignas como 'El Bierzo no se quema, lo dejan arder' para exigir el nivel 3 para el incendio que asola desde el viernes 8 de agosto sus montes.

«Los Montes Aquilianos, zona Zepa de alto valor ecológico, el valle del Oza, un año más pasto de las llamas, han obligado a evacuar algunos de nuestros pueblos más emblemáticos sin saber si van a poder volver a sus casas», señalaron los convocantes en un comunicado al que dieron lectura frente a la fachada del Ayuntamiento.

Evidenciaron, además, que «los medios autonómicos están desbordados y aunque la UME ya está actuando la magnitud del desastre requiere de una respuesta estatal urgente y coordinada». Unas palabras que desataron los aplausos de los presentes.

Piden, por ello «que el Ministerio del Interior declare el nivel 3 de emergencia, que se movilicen todos los recursos disponibles, incluyendo ayuda internacional en caso de ser necesario, que se garantice la protección de la población, el patrimonio natural y cultural y se priorice la prevención de nuestros focos», remarcaro. Todo ello porque «¡El Bierzo no puede esperar más!».

