Imagen de una carretera en obras.

Fomento corta el lunes el tráfico en la carretera LE-716 de Vega de Espinareda al cruce con LE-715 de Toreno

Las restricciones comenzarán este lunes 18 de agosto y se prolongarán hasta el viernes 29 de agosto por asfaltado de la carretera

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:49

La Delegación Territorial de la Junta en León, a través del Servicio Territorial de Fomento, informa que se cortará el tráfico en la carretera de titularidad autonómica LE-716 de Vega de Espinareda a Toreno, en el tramo de Vega de Espinareda hasta el cruce con LE-715 punto kilométrico del al 6, a causa de la ejecución de las obras de renovación del firme de la vía.

El corte comenzará este lunes 18 de agosto hasta el día 29 de agosto en horario de 8:00h a 20:00h en días laborables.

Mapa del corte.

Para resolver las necesidades del tráfico se proponen los desvíos alternativos debidamente señalizados por las carreteras LE-711, LE-715 y el camino vecinal de Berlanga del Bierzo a LE-715.

