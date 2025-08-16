Dos heridos en una colisión de dos vehículos en la N-536 en Ponferrada Una llamada al Servicio de Emergencias solicitó asistencia para las dos personas heridas, de 49 y 50 años

Dos personas de 49 y 50 años han resultado herida en un accidente registrado este sábado, 16 de agosto, en la carretera N-536 en Ponferrada.

A las 17:38 horas el Servicio de Emergencias 112 recibió un aviso de una colisión por alcance de dos vehículos ocurrida en el kilómetro cuatro de la Nacional 536 que comunica la capital berciana con la localidad de Puente de Domingo Flórez.

Emergencias solicitó asistencia para los dos heridos en el accidente.