Imagen de archivo de una ambulancia.

Un herido grave en una colisión entre un turismo y una moto en Sésamo

El suceso ha ocurrido a las 13.28 horas cuando se ha producido una colisión frontal entre una moto y un turismo

I. S.

I. S.

León

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:11

una colisión frontal entre un turismo y una moto se salta con un herido grave en la comarca berciana. El accidente ha tenido lugar en Vega de la Espinareda, en la localidad de Sésamo, concretamente en la LE-4211 punto kilométrico 3.

Según indican los alertantes al Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León el incidente se ha producido entre Sesamo y Villar de Otero.

El suceso ha ocurrido a las 13.28 horas cuando se ha producido una colisión frontal entre una moto y un turismo. El motorista está consciente en el suelo con una posible fractura en piernas.

Desde el Servicio de Emergencias se ha dado aviso Guardia Civil y Sacyl.

En actualización

Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

