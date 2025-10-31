La Audiencia acogerá el 9 de diciembre el juicio contra el agresor de Olegario Ramón La Fiscalía pide cinco años de prisión para el autor de las agresiones y dos para el otro acusado

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 31 de octubre 2025, 18:18 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de León acogerá el día 9 de diciembre el juicio contra el agresor del secretario general del PSOE de Ponferrada, Olegario Ramón, que se produjo el 11 de abril de 2024, a la salida de una reunión en la sede del partido en la calle General Vives por parte de un grupo de manifestantes contra la amnistía.

La Fiscalía pide cinco años de prisión para el autor de las agresiones, un hombre de 67 años, por un presunto delito de atentado con la agravante de discriminación y otro de lesiones. Si es condenado por este último, el acusado tendrá que abonar 3.600 euros y otros 1.504 euros en concepto de responsabilidad civil por lesiones, además de una indemnización por daños morales de 1.000 euros, según consta en el escrito de acusación.

Para el otro acusado, otra de las personas que participaba en las protestas, la Fiscalía de Ponferrada solicita dos años de prisión por un supuesto delito de amenazas con la agravante de discriminación.

Olegario Ramón valora esta cita como «importante» por dos razones. Por un lado, para que «las personas que lo hicieron tengan una sanción por un comportamiento que atenta contra los derechos principales de la democracia». Por otro, para que «también sirva de prevención general para que los demás vean que cuando se hacen actuaciones de ese tipo hay consecuencias».

«Que sirva para algo»

El también presidente del Consejo Comarcal del Bierzo ha explicado que en el juicio «me limitaré a contar lo que ocurrió» Asegura que «confío plenamenta en la labor de la justicia» y espera que «sirva para algo» para que «nadie tenga que sufrir lo que a mi me pasó, que nadie lo tenga que pasar, por su ideología, por el cargo que ostenta».

En este momento fueron repetidas las concentraciones de ultraderecha que se celebraban todos los días a las 20:00 horas desde hacía meses. Ramón recuerda que incluso en esas protestas frente a la sede del PSOE de la capital berciana «participaba gente muy conocida incluso políticamente, tanto los líderes de Vox pero también varios líderes del PP».

«Insultos y amenazas»

Ramón asegura que «fue un episodio muy desagradable» dado que «se concentraban todos los días allí y principalmente molestaban a los vecinos, que, además, no les podían decir nada porque tenían una reacción que tenían miedo». Recuerda como en ese momento «tuvimos la sede cerrada al menos dos meses y luego empezamos ya a reunirnos, no hacíamos caso de las provocaciones ni de los insultos».

El secretario general de los socialistas ponferradinos señala que sinceramente «no pensaba que iba a ocurrir eso, pero cuando me dirigía hacia el coche ocurrió, el hostigamiento y la amenaza en primer lugar por parte de uno de los que se concentraban todos los días con un megáfono y cuando intenté grabarlo para que todo el mundo viera lo que estábamos pasando otro señor que no sé muy bien de dónde apareció fue el que me agredió y me dijo esas groserías completas, insultos y amenazas».