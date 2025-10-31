leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo Emergencias Sanitarias Sacyl.

Un hombre de 63 años herido tras una salirse de la vía en Cubillos del Sil

El turismo se salió de la carretera y dio varias vueltas de campana a unos 100 metros de la rotonda de Cubillos de Sil, en sentido Ponferrada

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferrada

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:48

A las 12:02 horas de este viernes se recibió un aviso por la salida de vía de un turismo en la carretera CL-631, a unos 100 metros de la rotonda de Cubillos de Sil, en sentido Ponferrada.

Según la información facilitada, el vehículo dio varias vueltas de campana y su conductor, un varón de 63 años, ha resultado herido con un golpe en la cabeza, a pesar de encontrarse consciente.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Tráfico de León y Emergencias Sanitarias Sacyl, para atender al herido y coordinar la asistencia.

