Un hombre de 63 años herido tras una salirse de la vía en Cubillos del Sil

Álvaro Pérez Ponferrada Viernes, 31 de octubre 2025, 12:48

A las 12:02 horas de este viernes se recibió un aviso por la salida de vía de un turismo en la carretera CL-631, a unos 100 metros de la rotonda de Cubillos de Sil, en sentido Ponferrada.

Según la información facilitada, el vehículo dio varias vueltas de campana y su conductor, un varón de 63 años, ha resultado herido con un golpe en la cabeza, a pesar de encontrarse consciente.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Tráfico de León y Emergencias Sanitarias Sacyl, para atender al herido y coordinar la asistencia.