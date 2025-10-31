La casa del Bierzo donde vive la Bruja de las Cloacas: «Algún niño se va haciendo pucheros» Pili Cobas y Fernando Carvalho son los artífices de la vivienda más terrorífica de la capital berciana que se ha convertido en un lugar de peregrinaje en Halloween

La Bruja de las Cloacas es uno de los personajes que recibe a los visitantes en la Casa del Terror de Ponferrada.

«Bienvenidos a la Casa del Terror». Pili Cobas se asoma a la puerta acompañada de su marido, Fernando Carvalho. Ataviados con sus mejores galas para la ocasión, bajan el único escalón que la separa de la calle para hacerse un hueco entre calaveras, arañas, esqueletos y calabazas mientras resuenan los ecos de una sonrisa aterradora que esboza alguno de los personajes que la rodean. Su casa no es una casa cualquiera y en estos días, inmersos de lleno en la celebración de Halloween, se ha convertido incluso en un lugar de peregrinaje en Ponferrada.

Pasar de largo sin hacer una parada ante su puerta es casi misión imposible para cuantos caminan ante el número 54 de la avenida de los Andes, en pleno Barrio de los Judíos de la capital berciana. Imposible no hacer una foto, o unas cuantas, porque cada uno de los motivos terroríficos que adornan su fachada llaman la atención e invitan a hacer una parada.

Es la Casa del Terror «pero poco terror», explica Fernando, porque «es más bien para niños que no marchen con muy mal humor». Se muestran encantados de recibirles a través de una iniciativa en la que se implican cada año «para que el barrio esté más iluminado y darle un poquito de vida». Un acción que tiene muy presente también a los más pequeños. «Para que los niños lo pasen bien y nosotros encantados de darle un chuche con el Truco o Trato».

La idea surgió cuando compraron su pequeña casa, comenzaron con las obras de reforma y Pili se implicó como «autora intelectual de la broma» y su marido, como «autor práctico y servicial», señalan entre risas. «Básicamente es para pasar un rato divertido, que la gente venga, se haga fotografías y sobre todo que los niños se diviertan lo más posible», remarca Fernando.

Ampliar Pili Cobas y Fernando Carvalho son los artífices de la Casa del Terror de la capital berciana. Carmen Ramos

La Bruja de las Cloacas, la preferida

Pili reconoce que siempre le gustó disfrazarse y decidió implicarse de lleno en la decoración de su casa en Halloween después de un primer y tímido intento en el que «pusimos cuatro cositas porque no sabíamos muy bien si podíamos o no». Así que «más o menos en serio» llevan dos años. «Ya el año pasado la decoramos, fue un éxito, todos los niños venían y este año ya todo el mundo te preguntaba si la íbamos a volver a decorar y eso nos picó la curiosidad otra vez para volver a montar todo esto», explica.

De todos los seres terroríficos que visten de Halloween el exterior de su vivienda, la Bruja de las Cloacas se lleva la palma entre los más pequeños. «Es la que más miedo les da, se acercan a verla y siempre marchan llorando», señala Fernando. Ella es una de las protagonistas de esta aterradora decoración en la que sus propietarios trabajan de un año para otro. «Cuando acabamos el anterior ya estábamos pensando cómo la íbamos a decorar este», apunta Pili.

Reconoce que es una labor que lleva tiempo máxime teniendo en cuenta que «hay que ponerla y quitarla todos los días». Empezaron a montarla el fin de semana anterior a Halloween y ya desde ese momento se convirtió en toda una atracción. «La gente ya empezó a venir a verla». Incluso también los niños que disfrutan así de cerca de la celebración. «Se pueden acercar y ver que las cosas no son todas terroríficas como se las ponen en las películas, son cosas para divertirse y para alegrarse, no para entristecerse ni para tener malas pesadillas pero alguno sí que se va haciendo pucheros».

Junto al laborioso trabajo de decoración, que también realizan en otras fechsa destacadas en el calendario como Navidad y Pascua, Pili y Fernando han gestionado la solicitud de permisos con el Ayuntamiento, al que no dudan en agradecer su apoyo dado que les ha permitido delimitar el espacio situado junto a la casa lo que garantizar la seguridad de los niños cuando se acercan a verla en la zona de aparcamiento situada junto a la carretera. «El Ayuntamiento nos ha facilitado unas vallas para que la gente pueda disfrutar con más tranquilidad del espectáculo».

«Empaparse del espíritu de Halloween»

En la Casa del Terror de Ponferrada «la gente puede acercarse, ver y empaparse un poquito del espíritu de Halloween que no está muy difundido en esta zona», asevera Fernando. Ambos entienden que «en Ponferrada no es algo muy habitual» y confían en que siguiendo su ejemplo «la gente se anime y empiece a decorar un poquito sus casas y podemos festejarlo un poco más».

También los niños a los que animan a participar en el juego del 'Truco o Trato' que en en casa de Pili y Fernando siempre viene cargado de premios muy dulces.. «Que traigan su calderito para recoger los chuches que aquí estaremos el fin de semana y a ver si viene mucha gente a vernos».