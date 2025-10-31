El PSOE denuncia la invasión de fincas privadas en las obras de acceso a La Llanada

Concejales del PSOE con los vecinos afectados de Santo Tomás de las Ollas.

El PSOE de Ponferrada denunció hoy la invasión de fincas privadas por parte del Ayuntamiento en las obras que se están realizando en la pedanía de Santo Tomás de las Ollas y en el acceso al polígono de La Llanada.

Los socialistas recogen así la denuncia de varios vecinos, quienes afirman que nadie ha solicitado su permiso para limpiar ni ocupar varios metros de terreno privado, según informa la agencial Ical.

Los concejales socialistas visitaron esa zona y escucharon las explicaciones de esos vecinos, quienes lamentan que no han recibido ni una sola comunicación, ni solicitud de cesión, ni expediente de expropiación, «simplemente se han encontrado sus terrenos ocupados. »Los propietarios afectados, indignados y alarmados, denuncian lo que consideran una ocupación arbitraria e ilegal«, asegura el PSOE en un comunicado recogido por Ical.

«Falta de diálogo y desprecio por la legalidad»

«Son obras imprescindibles, pero nos enteramos por los propios dueños de que se están invadiendo fincas privadas sin haber hablado con ellos, sin explicarles que se iba a ampliar la calzada sobre sus terrenos. Es la forma de actuar del equipo de gobierno del PP y en esta ocasión puede tener consecuencias graves: los propietarios podrían ejercer acciones legales por invasión de propiedad, lo que incluso podría paralizar una mejora tan necesaria», añaden los socialistas.

El PSOE achaca esta situación al «desorden, falta de diálogo y desprecio por la legalidad» por parte del equipo de gobierno y recuerda que la administración debe disponer de la autorización de los propietarios para ocupar el terreno, «no puede hacerlo por la fuerza ni porque conviene», afirma.

Por último señalan que esta obra «se convierte en otro ejemplo del caos municipal que impera en Ponferrada: un Ayuntamiento que actúa sin rumbo, sin planificación y sin respeto a los vecinos».