Alfaem celebra este domingo su VI Marcha por la Salud Mental para visibilizar estas patologías El Ayuntamiento de Ponferrada recuerda que el proyecto 'Ponferrada Inspira' proyecta adecuar un centro de día para personas con problemas de salud mental

Imagen de la presentación de la VI edición de marcha por la salud mental en Ponferrada.

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 20 de octubre 2025, 12:53 | Actualizado 13:02h. Comenta Compartir

La delegación berciana de la Asociación Salud Mental León, Alfaem, celebra este domingo, 26 de octubre, la sexta edición de su Marcha por la Salud Mental, en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada y la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Gasbi.

Se trata de una cita enfocada a dar visibilidad a estas patologías coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebró el pasado 10 de octubre, según explicó la responsable del colectivo, Ana Urones, quien animó a sumarse a la cita, que comienza a las 11 horas en el Hospital del Bierzo y que acabará con una fiesta y sorteos.

«Queremos conseguir una gran marea naranja», dijo Urones, quien recordó el lema de este año del Día de la Salud Mental que es 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental', según informa la agencia Ical.

La recaudación servirá para seguir mejorando las instalaciones de Alfaem y sus servicios, aunque la concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas, recordó que dentro del proyecto 'Ponferrada Inspira', para el que el Ayuntamiento ha conseguido casi siete millones de euros, se incluye la creación de un centro de día para personas con patologías mentales.

Rivas también animó a participar. «La labor que hacéis completamente fundamental porque nosotros no llegamos a todas partes. Quiero invitar a todos a que participen», dijo la concejala, quien también abogó por incrementar, de cara al año 2026, la ayuda que el Ayuntamiento aporta al colectivo.

Por su parte Nuria Morala, supervisora de enfermería del área de Salud Mental del Hospital del Bierzo, también se mostró encantada de colaborar con la marcha. En el Hospital cuentan con un huerto terapéutico que ayuda mucho a estos enfermos. «Estas patologías van en aumento pero ahí estamos para ayudarles en el proceso de su enfermedad. Tenemos un huerto terapéutico en el que trabajamos con los pacientes del hospital de día y de hospitalización, tiene muy buenos resultados», explicó.

La marcha saldrá a las 11 horas, tiene un recorrido sencillo de seis kilómetros por caminos cercanos y la inscripción cuenta 8 euros.