Los vecinos de la periferia de Ponferrada sienten que el asfalto pasa de largo: «Es inaudito que estemos así» La Asociación Camino del Escaril denuncia que el Ayuntamiento ha asfaltado tramos donde «no vive nadie» y ha dejado sin mejorar la zona habitada

Luciano Arias, presidente de la asociación vecinal Camino del Escaril, señalando el tramo donde acaba el asfaltado y comienza otra vez el camino de tierra.

Álvaro Pérez Ponferrada Lunes, 20 de octubre 2025, 08:22

Entre el Puente Boeza y Salas de los Barrios, a las afueras de Ponferrada, se encuentra el Camino del Escaril, un entorno rural donde un grupo de vecinos lleva años reclamando mejoras en la vía que da acceso a sus viviendas. La Asociación Vecinal Camino del Escaril nació en 2017, «debido a la demanda necesaria de una carretera», explica su presidente, Luciano Arias.

«Cada vez hay más gente que decide irse a vivir a la periferia de la ciudad por el coste de la vivienda y porque tienen su terrenito y todo esto, independientemente de que sea una zona rural, hacen una casa que esté permitida y pueden vivir ahí».

Arias recuerda que «en 2017 comenzamos esta andadura solicitando una mejora del camino al Ayuntamiento ya que este tiene la obligatoriedad de reparar los caminos que son transitados de la periferia de la ciudad, es una obligación que tienen». Sin embargo, lamenta que el tiempo haya pasado sin grandes avances. «Tardamos muchos años en comenzar a conseguir cosas y en resumen es que el mundo rural de la periferia, sin meterme con el de los pueblos, que todavía es mayor, Bouzas, Peñalba o Villanueva de Valdueza, está abandonado a su suerte«.

«Asustados» por los incendios

La preocupación ha crecido en los último meses, especialmente por el riesgo de incendios. «Ahora con este tema de incendios hemos estado bastante asustados porque sabíamos que, cualquier conato que bajase por Valdecañada o se acercase al Pajariel podía ser una desgracia para Ponferrada, ya que no deja de ser la antesala de la ciudad».

Arias señala los tramos desbrozados y denuncia que «se ve claramente donde están las zonas que limpian los vecinos, y la parte donde debería hacerlo el ayuntamiento y no se hace». Añade que «se han solicitado requerimientos porque esto son fincas que están abandonadas, pero no han hecho caso, no han hecho el requerimiento o lo que fuese, por lo tanto, se tiende a comer y a tapar toda la carretera», explicando que las ramas y la maleza son proclive a meterse en el camino.

Asfaltado en zonas sin vecinos

El presidente de la asociación se pregunta «¿qué sentido tiene hacer esto? Aquí vive gente todo el año, aquí también vive gente todo el año… muchas veces se intenta que la gente venga a vivir a las zonas de la periferia de la ciudad, a crear campos de cultivo, en esta casa también vive gente», indica mientras recorre la carretera sin asfaltar de la zona del Escaril dirección Villar de los Barrios.

Arias denuncia que «si esto está así, si fuésemos a Bouzas, por ejemplo, lo verías mucho peor, nos hemos encontrado cuatro casas donde habitan cuatro familias y la Concejalía de Medio Rural decide asfaltar lo mismo que se asfaltó desde el principio, y lo ha hecho del otro lado donde no vive nadie».

«Curioso es también que luego salen en los medios justificando todo esto como una obra necesaria, vamos a ver, será necesario donde vive gente no donde no viven», replica. Durante este año, la asociación no se ha quedado de brazos cruzados. «Hemos registrado doce instancias normalizadas sin respuesta, es muy común en este ayuntamiento que no respondan».

«Basura, desbroces y promesas incumplidas»

La vecina Elvira Rodríguez, que lleva doce años viviendo en El Camino del Escaril, asegura que «seguiremos sufriendo, han prometido desbrozar, está así como está, han prometido cubos de basura, que la tenemos que llevar allí abajo y ni una cosa ni otra».

Arias recuerda que en la última reunión con el Ayuntamiento «solicitamos que se pusiesen también contenedores de basura porque realmente aquí se pagan los mismos impuestos que en la ciudad, entonces dijimos, ya que se paga, que traigan un contenedor y no tener que ir hasta Ponferrada con la basura en el maletero de tu coche».

Imágenes que muestran la situación del Camino del Escaril. Álvaro Pérez

Elvira añade que «desbrozaron de segunda vez por los laterales desde Los Barrios hasta San Lorenzo, y esta que es la zona con más gente viviendo nos la han dejado así, tendremos que aguantar hasta que les dé la gana de decir 'eh, que estamos aquí y os vamos a echar una mano'», explica mientras enseña el estado del camino que pasa por delante de su vivienda.

«Cómo se le ocurre a alguien hacer esto»

Arias lamenta la falta de atención institucional. «La opinión pública poco puede hacer, los ciudadanos que podemos hacer ante una cosa así, denunciarlo de mil maneras, en los medios, en el propio ayuntamiento, poner quejas, pero con ellos esto no va, todo son justificaciones».

«Entiendo que si mañana hay una publicación y hay un movimiento popular y de repente hay mogollón de repercusión, excusas va a tener todas. 'Es que no me funcionaba el tractor, es que el asfaltado aquel estaba muy solicitado por los vecinos de allí'», comenta. «Cómo se le ocurre a alguien que quiera promocionar o fomentar el que venga la gente al mundo rural hacer esto», añade Arias.

Elvira concluye con resignación. «Es inaudito que estemos así, nos hayan hecho el embreado por abajo y por arriba y aquí en el medio nada, ni tapar baches».

Pese al cansancio, los vecinos del Camino del Escaril aseguran que continuarán insistiendo. La asociación mantiene sus peticiones formales y no descarta nuevas acciones si no llegan respuestas. Arias, junto con el resto de vecinos, siguen convencidos de que el objetivo sigue siendo el mismo que en 2017: lograr una carretera segura, limpia y transitable para quienes han elegido vivir en este rincón de la periferia ponferradina.