Dos personas intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda de Ponferrada Un hombre y una mujer fueron hospitalizados tras inhalar gas procedente, al parecer, de una caldera doméstica durante la madrugada del lunes

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 20 de octubre 2025, 09:15 | Actualizado 10:24h. Comenta Compartir

La madrugada de este lunes, 20 de octubre, se produjo un incidente en una vivienda de la calle Batalla de Lepanto, en Ponferrada, que dejó a dos personas intoxicadas por monóxido de carbono.

El suceso ocurrió alrededor de las 2:40 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada alertando de que un hombre y una mujer se encontraban indispuestos y necesitaban asistencia sanitaria urgente.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias Sacyl. A su llegada, el personal sanitario comprobó que se había activado el detector de gases, lo que hizo sospechar una posible intoxicación por monóxido de carbono, probablemente originada por el mal funcionamiento de una caldera de carbón o un calentador de gas.

Afectados y traslado al Hospital del Bierzo

El 112 notificó también a la Policía Local de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Ponferrada y a las empresas suministradoras de gas.

Las dos personas afectadas, un hombre de 65 años y una mujer de 66, fueron atendidas en el lugar por el personal sanitario y trasladadas posteriormente al Hospital de El Bierzo, donde permanecen bajo observación.