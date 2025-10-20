leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia.

Dos personas intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda de Ponferrada

Un hombre y una mujer fueron hospitalizados tras inhalar gas procedente, al parecer, de una caldera doméstica durante la madrugada del lunes

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:15

Comenta

La madrugada de este lunes, 20 de octubre, se produjo un incidente en una vivienda de la calle Batalla de Lepanto, en Ponferrada, que dejó a dos personas intoxicadas por monóxido de carbono.

El suceso ocurrió alrededor de las 2:40 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada alertando de que un hombre y una mujer se encontraban indispuestos y necesitaban asistencia sanitaria urgente.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias Sacyl. A su llegada, el personal sanitario comprobó que se había activado el detector de gases, lo que hizo sospechar una posible intoxicación por monóxido de carbono, probablemente originada por el mal funcionamiento de una caldera de carbón o un calentador de gas.

Afectados y traslado al Hospital del Bierzo

El 112 notificó también a la Policía Local de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Ponferrada y a las empresas suministradoras de gas.

Las dos personas afectadas, un hombre de 65 años y una mujer de 66, fueron atendidas en el lugar por el personal sanitario y trasladadas posteriormente al Hospital de El Bierzo, donde permanecen bajo observación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Participaste en los 10 kilómetros de León 2025? Búscate en nuestras galerías
  2. 2 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  3. 3 Cuando el arte tapa los muros en la calle más conflictiva de León
  4. 4 Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas
  5. 5 «Poder derivar pacientes a ensayos clínicos de otros hospitales es el mayor avance en el tratamiento»
  6. 6 Un premio de segunda categoría de La Primitiva deja fortuna en Ponferrada
  7. 7 Dos incendios en Carande y Pajares de los Oteros movilizan a los Bomberos
  8. 8 Jorge Blanco y Blanca Fernández vuelven a dejar su sello bajo la lluvia
  9. 9 De Zamora a León por amor: la enfermera que transforma la pediatría con su investigación
  10. 10 El PSOE de León exige explicaciones urgentes por la «filtración de propaganda» de Vox en institutos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Dos personas intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda de Ponferrada

Dos personas intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda de Ponferrada