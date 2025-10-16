El Ayuntamiento de Ponferrada organiza una charla el 21 de octubre sobre salud mental Bajo el título 'Construyendo bienestar: cómo tu día a día moldea tu salud mental' se celebrará en la Casa de la Cultura a las 19 horas

Imagen de recurso de una pancarta por el día de la salud mental.

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 16 de octubre 2025, 17:32

El Ayuntamiento de Ponferrada organiza una nueva charla para conmemorar el día de la Salud Mental, que se celebró el pasado 10 de octubre. En esta ocasión será una conferencia titulada 'Construyendo bienestar: cómo tu día a día moldea tu salud mental', que tendrá lugar el martes, 21 de octubre, a las 19 horas en la Casa de la Cultura.

El objetivo, según informa la agencia Ical, es dar visibilidad y normalidad a los problemas de salud mental que cada vez están más presentes en la sociedad, centrándose en la importancia de llevar unos hábitos de vida saludables.

La conferencia correrá a cargo del equipo del Centro de Rehabilitación Psicosocial del Hospital de la Reina, con el psicólogo Javier del Valle, la psicóloga Ana Adsuara, la trabajadora social Iris Bellas, la terapeuta ocupacional Carmen Campos y la educadora social Beatriz Benavides.

La concejala de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de Ponferrada, Alexandra Rivas, afirma que « desde el Ayuntamiento queremos seguir generando espacios donde la ciudadanía pueda reflexionar, aprender y compartir. Debemos trasmitirles que tras un diagnóstico de salud mental, pueden recuperar su proyecto de vida con pequeños hábitos y con el apoyo de los profesionales adecuados».