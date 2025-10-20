El PSOE de Ponferrada reclama a la Junta el arreglo urgente de la pista entre Espinoso y Compludo Denuncia graves deficiencias en el firme, socavones y escombros

El Gupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada reclama a la Junta de Castilla y León la reparación urgente de la pista que une Espinoso con Compludo (Ponferrada) que quedó en muy mal estado tras la limpieza urgente de este verano debido a los incendios forestales.

El PSOE asegura que esas labores ejecutadas por el Gobierno Autonómico se hicieron con rapidez debido a las circunstancias pero a consecuencia de ello el deterioro es muy importante, con escombros acumulados, graves deficiencias en el firme del camino y socavones, además de la destrucción de arquetas de fibra.

Esta situación dificulta la circulación y pone en riesgo la seguridad de los usuarios por lo que pide su arreglo inmediato.

«Entendemos que las labores se realizaron en una situación de emergencia, pero pedimos que se acometan los trabajos de restauración necesarios para garantizar el acceso y la seguridad en una vía muy transitada y esencial para la comunicación de Espinoso y Compludo», finaliza el partido.

Temas

Carreteras

Ponferrada