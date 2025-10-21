Aparece sano y salvo el perro cuya historia de superación conmovió al Bierzo El animal, rescatado meses atrás en Villafranca del Bierzo, fue localizado gracias a la implicación de vecinos, familiares y miembros de la protectora Peludines Sin Suerte

Álvaro Pérez Ponferrada Martes, 21 de octubre 2025, 19:17 | Actualizado 19:36h.

Agallas, el perro cuya historia de superación conmovió al Bierzo tras ser rescatado en Villafranca del Bierzo, ha aparecido sano y salvo después de más de 24 horas desaparecido. El animal fue localizado en la tarde de este martes, 21 de octubre, en San Cristóbal de Valdueza, donde los vecinos se habían volcado en su búsqueda desde primera hora del día.

Su adoptante, Sergio Cascallana, confirmó que el perro se encuentra bien y ya está en casa. «Los vecinos se han volcado, lo han buscado como si fuese suyo el perro», aseguró agradecido. La búsqueda se había extendido desde el domingo por la tarde, después de que Agallas se escapara del bar Edesa, el establecimiento que Sergio regenta en Ponferrada.

Durante más de un día, familiares, amigos, habitantes de los pueblos del valle y miembros de la protectora Peludines Sin Suerte participaron activamente en la búsqueda, colocando carteles y rastreando caminos y zonas boscosas entre Villar de los Barrios, San Clemente y San Cristóbal de Valdueza.

El hallazgo pone fin a unas horas de gran preocupación. La familia de Sergio y todos los implicados en la búsqueda han mostrado su agradecimiento por el apoyo recibido y la colaboración vecinal que permitió el reencuentro.