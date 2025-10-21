leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Agallas. EBN

Aparece sano y salvo el perro cuya historia de superación conmovió al Bierzo

El animal, rescatado meses atrás en Villafranca del Bierzo, fue localizado gracias a la implicación de vecinos, familiares y miembros de la protectora Peludines Sin Suerte

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferrada

Martes, 21 de octubre 2025, 19:17

Comenta

Agallas, el perro cuya historia de superación conmovió al Bierzo tras ser rescatado en Villafranca del Bierzo, ha aparecido sano y salvo después de más de 24 horas desaparecido. El animal fue localizado en la tarde de este martes, 21 de octubre, en San Cristóbal de Valdueza, donde los vecinos se habían volcado en su búsqueda desde primera hora del día.

Su adoptante, Sergio Cascallana, confirmó que el perro se encuentra bien y ya está en casa. «Los vecinos se han volcado, lo han buscado como si fuese suyo el perro», aseguró agradecido. La búsqueda se había extendido desde el domingo por la tarde, después de que Agallas se escapara del bar Edesa, el establecimiento que Sergio regenta en Ponferrada.

Más noticias

Desaparecen los pañales donados en Ponferrada por la Dana y almacenados en el rocódromo

Desaparecen los pañales donados en Ponferrada por la Dana y almacenados en el rocódromo

25 años de la exhumación de 'los 13 de Priaranza': una historia de reparación y justicia

25 años de la exhumación de 'los 13 de Priaranza': una historia de reparación y justicia

Aparece una pintada sobre el mural que homenajeaba a Nevenka y fue borrado

Aparece una pintada sobre el mural que homenajeaba a Nevenka y fue borrado

Durante más de un día, familiares, amigos, habitantes de los pueblos del valle y miembros de la protectora Peludines Sin Suerte participaron activamente en la búsqueda, colocando carteles y rastreando caminos y zonas boscosas entre Villar de los Barrios, San Clemente y San Cristóbal de Valdueza.

El hallazgo pone fin a unas horas de gran preocupación. La familia de Sergio y todos los implicados en la búsqueda han mostrado su agradecimiento por el apoyo recibido y la colaboración vecinal que permitió el reencuentro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Absuelven de estafa al propietario de una pulpería leonesa por venderla por 5.000 euros
  2. 2 Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas
  3. 3 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León
  4. 4 El leonés Daniel Flecha, subcampeón de la Copa Europea de Panadería
  5. 5 Un coche en llamas queda totalmente calcinado tras arder en una carretera de un pueblo de León
  6. 6 Una empresa leonesa, obligada a pagar 5.300 euros por un despido encubierto
  7. 7 Los conductores de La Palomera inauguran de forma oficiosa el nuevo aparcamiento
  8. 8 Desaparecen los pañales donados en Ponferrada por la Dana y almacenados en el rocódromo
  9. 9 El acusado de matar a su madre: «Las voces me decían que era un clon y estaba secuestrada»
  10. 10 Notificado un nuevo caso de gripe aviar en una granja de pollos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Aparece sano y salvo el perro cuya historia de superación conmovió al Bierzo

Aparece sano y salvo el perro cuya historia de superación conmovió al Bierzo