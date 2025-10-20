leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de Agallas, el perro desaparecido. EBN

Se busca a Agallas, el perro rescatado en Villafranca del Bierzo que se ha perdido en Ponferrada

El animal se escapó el domingo por la tarde y, desde entonces, familiares, amigos y vecinos lo buscan por la zona de San Clemente de Valdueza, lugar donde ha sido visto dos veces este lunes

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferrada

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:51

Comenta

Agallas, el perro que hace solo unas semanas comenzaba una nueva vida junto a Sergio Cascallana tras superar un brutal ataque, se ha perdido. El animal se escapó el domingo, 19 de octubre, del bar Edesa, local que regenta Sergio en Ponferrada, mientras este realizaba tareas de limpieza.

Desde entonces, familiares, amigos, vecinos y miembros de la protectora Peludines Sin Suerte, la misma que lo rescató semanas atrás, se han movilizado para dar con su paradero, según Alejandra Cascallana, hermana de Sergio.

Cartel que se ha difundido para la búsqueda de Agallas.
Cartel que se ha difundido para la búsqueda de Agallas. Alejandra Cascallana

La primera pista situó a Agallas por Villar de los Barrios, y este lunes por la mañana, alrededor de las 8:45 horas, varios testigos aseguraron haberlo visto en San Clemente de Valdueza. Sin embargo, cuando Sergio llegó al lugar apenas quince minutos después, el perro ya no estaba, según publicó él mismo en sus redes sociales.

La búsqueda continúa de forma intensa desde el domingo por la tarde. Se han colocado carteles por distintas zonas de Ponferrada hasta San Clemente. Alejandra Cascallana, hermana del joven, explica que incluso su madre bajó a Ponferrada a imprimir más carteles y preparar bocadillos para las personas que colaboran en la búsqueda este lunes.

Agallas se encontraba en régimen de acogida con intención de adopción definitiva. Tras todo lo que ha pasado, su pérdida ha sido un duro golpe para quienes han estado a su lado durante su recuperación. La familia mantiene la esperanza de reencontrarse pronto con él y agradece cualquier ayuda o información.

Si alguien ve a Agallas, puede contactar con Sergio Cascallana a través de los teléfonos 608 299 121 ó 747 470 430.

