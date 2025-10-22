leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la retirada de los cuadros de la exposición de Sorolla en la Térmica Cultural.

Más de 40.000 personas visitan la exposición «Sorolla a través de la luz» en La Térmica Cultural

La exposición reunió cuarenta obras originales del pintor valenciano y ofreció actividades y experiencias para profundizar en su vida y su obra

Álvaro Pérez

Ponferrada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:46

La exposición «Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad», impulsada por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha recibido más de 40.000 visitantes desde su apertura el 30 de mayo hasta su cierre el 12 de octubre en La Térmica Cultural de Ponferrada. La directora general de Ciuden, Yasodhara López, ha calificado el balance de «rotundo éxito», destacando que la muestra «demuestra la capacidad de la Fundación para acoger exposiciones de esta envergadura».

El público ha podido contemplar 40 obras originales de Joaquín Sorolla, procedentes de 21 prestadores públicos y privados, entre ellas piezas inéditas como La Red, Retrato de Federico Suárez, Duelo en una hostería y Puerto de Valencia. Más de un millar de personas participaron en las actividades paralelas organizadas por Ciuden para «explicar y acercar» la vida y obra del pintor, incluyendo visitas guiadas, una sala sensorial y otra de realidad virtual.

La exposición también destacó por su criterio de responsabilidad medioambiental, reutilizando embalajes, reduciendo desplazamientos y optimizando rutas logísticas para minimizar la huella de carbono. El evento contó además con una notable repercusión mediática y un destacado reconocimiento de crítica y público.

Ciuden prepara nuevas exposiciones

El área de museos, patrimonio y cultura de Ciuden trabaja ya en la organización de las próximas exposiciones que acogerá la Sala Condensadores, tras el éxito alcanzado por «Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad».

Según la directora del área, Concepción Fernández, «La Térmica Cultural se ha convertido en un punto de reflexión, estudio y análisis sobre Sorolla y en el espacio donde se han desvelado nuevas claves para entender al maestro de la luz».

