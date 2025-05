La Térmica Cultural abre la exposición «más importante» de su historia dedicada a Sorolla

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 29 de mayo 2025, 12:17 | Actualizado 13:17h. Comenta Compartir

La Térmica Cultural de Ponferrada alberga ya la exposición «más importante» desde que abrió sus puertas, 'Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad', una muestra única en Castilla y León, con 40 obras originales del artista valenciano y que incluye una experiencia sensorial y otra de realidad virtual que ya pasaron por el Palacio Real de Madrid y por Valencia, con más de 230.000 visitantes.

Se trata de un «hito» para la Térmica y para la Fundación Ciudad de la Energía, según destacó su directora, Yasodhara López, durante el acto de presentación a los medios de comunicación.

«Acogemos una exposición única, uno de los acontecimientos importantes más destacados. Por primera vez en Castilla y León podemos ver esta exposición monográfica de Sorolla», dijo. Esta colección se ha escogido, de forma expresa, para verse en este espacio, por lo que estos 40 cuadros no se han visto juntos en ningún otro lugar.

Las pinturas proceden de 21 colecciones públicas y privadas, como la Universidad de Navarra, el Museo Sorolla, el Museo de Bellas Artes de Pontevedra, de Coruña, Córdoba o Granada, y de coleccionistas como Pérez Simón.

«Es posible gracias a una apuesta muy fuerte del Gobierno de España por hacer más cercana la cultura. Por eso es de acceso gratuito, para acercarla a todos», añadió López. «Es una apuesta directa del Instituto de Transición Justa. Entendemos la cultura como accesible para todos, la democratización de la cultura», insistió la directora del área de Museos de Ciuden, y comisaria de la exposición, Concepción Fernández.

Fernández recordó que la muestra se ha instalado en un espacio industrial, algo que hará «que se vea de otra manera». Idea en la que ahondó la otra comisaria, Alicia Vallina. «Estoy convencida de que será absolutamente un éxito porque este un espacio maravilloso. Es la primera vez que se muestra a Sorolla en un espacio industrial de estas características. No ha sido fácil ajustarlo para que el continente no se coma al contenido. Sorolla es un caballo ganador y una apuesta segura pero este edificio y esta sala es espectacular y ha sido difícil que no se coma a Sorolla», dijo en declaraciones recogidas por Ical.

Imagen de la exposición de Sorolla en La Térmica Cultural. César Sánchez

Cuatro partes

Vallina desgranó que la muestra está dividida en cuatro zonas. La primera traslada al espectador a los comienzos de Sorolla, su formación y su aprendizaje. «Se basó mucho en Velázquez. Veremos obras de entre 1881 y 1887», detalló.

La segunda parte se dedica al retrato, a pesar de que Sorolla «no se consideraba retratista», dijo Vallina, quien no obstante cifró en 800 el número de retratos que pintó. «Retrató a los más importantes intelectuales y aristócratas de aquellos tiempos y a su familia».

El mar es el gran protagonista del tercer espacio expositivo, con pinturas del costumbrismo marinero. Aquí se puede ver la obra La Red, de 1898, procedente de la Universidad de Navarra y que se expone por primera vez. «En ella se recoge la temática marinera que sería protagonista en los siguientes años de su trabajo», remarcó Vallina. El cuadro fue donado a la Universidad de Navarra por una familia mexicana y ahora el centro educativo la ha cedido para verla en La Térmica Cultural.

Por último hay un espacio dedicado a las obras que hacen referencia a Castilla y León, fruto de un encargo. Aquí hay cuadros como La Fiesta del Pan, otra obra dedicada a la plaza del Mercado de Astorga, otro de la Catedral de León y numerosas piezas hasta el año 1913, cuando acabó con esta petición. Se acompaña de joyería e indumentaria procedentes del Museo de Sorolla y del Museo Etnográfico de Castilla y León.

Sensorial y virtual

Tras recorrer estos cuatro espacios, el visitante se encontrará con dos salas que completan la exposición con la idea de acercarse más al artista. Se trata de una sala sensorial, con un trabajo de 16 minutos y la proyección de más de 1.000 imágenes, según detalló el director de Light Art Exhibitions, Gonzalo Saavedra. Y otra sala de realidad virtual donde, a través de unas gafas de tres dimensiones, el visitante se introduce en el estudio de Sorolla o en la playa de la Malvarrosa, con una duración de siete minutos.

Ambas pasaron por el Palacio Real de Madrid, con más de 183.000 visitas, y Valencia, con 53.000 personas. Para poder disfrutarlas en la Térmica Cultural será necesario reservar hora, aunque la entrada es totalmente gratuita. «Son tres exposiciones en una, cada una con un gran trabajo detrás», finalizó Saavedra.

La inauguración oficial será este jueves 29 de mayo, a las 19 horas, y el público podrá entrar a la muestra a partir de mañana viernes, 30 de mayo, y hasta el 13 de octubre.

