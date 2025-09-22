Cada vez más gallinas legalizan sus papeles en El Bierzo: 350 corrales en el último año Las sanciones y las denuncias entre vecinos por ruido y malos olores hacen repuntar el volumen de gallineros inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Junta

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:16

La legalización de los gallineros de autoconsumo sigue al alza en El Bierzo. La crisis de las gallinas arrastrada desde Galicia ha aumentado el interés de los propietarios bercianos por inscribir sus corrales en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Junta de Castilla y León.

En 2024 la comarca contaba con tan solo 428 gallineros de autoconsumo legalizados de los aproximadamente cerca de un millar que se distribuían en las diferentes localidades de la comarca. La obligatoriedad de registrar aquellos que contaban con más de 30 aves (pollos y gallinas) destapó que en El Bierzo seguían ganando terreno las instalaciones ilegales, una situación que poco a poco se va revertiendo. «Se ha incrementado el volumen», destacan desde la Unidad Veterinaria de la Junta en la capital berciana.

Tanto es así que el goteo de tramitaciones ha sido constante en 2025 en las unidades veterinarias de la comarca. En el caso de Ponferrada, municipio que lidera el ranking contabilizando el grueso de explotaciones de autoconsumo, desde el mes de enero y hasta septiembre, a falta de tres meses para que acabe el año, se contabilizaron un total de 350 registros, una cifra que contrasta con los 275 corrales que se legalizaron en el ejercicio anterior.

Denuncias entre vecinos

Desde los servicios veterinarios destacan como el mayor problema viene por las denuncias que hay entre vecinos. «Los gallineros siempre ha estado como han estado, la gente considera que tener dos o tres gallinas en casa no incumple ninguna norma aunque esta norma ya es muy antigua, pero a raiz de ciertas historias que han pasado con denuncias entre vecinos, que si molestan las gallinas o por olores, de ahí vienen»,

«Corre la voz, salta la chipa y a legalizar los gallineros, tiene que ser así como norma», insisten desde la Unidad Veterinaria de Ponferrada. El miedo existe y por ello los propietarios dan de alta explotaciones domiciliarias de autoconsumo «que la mayoría ya existían». Una situación que se repite incluso fuera de las fronteras bercianas. «En otros sitios fuera de aquí está ocurriendo lo mismo», remarcan.

En Villafranca del Bierzo eran un total de 90 las instalaciones domésticas inscritas en el año 2024, mientras que en la de Fabero se contaban 63 gallineros regularizados en el mismo periodo. Una situación que a falta de actualizar en números concretos los datos del presente ejercicio sigue también a la alza y en una proporción similar.

«Si el año pasado se hicieron cerca de 500 y ahora llevamos 350 cuando faltan tres meses para que acabe el año la proporción es muy similar, pero allí posible que se hayan hecho más el primer año», apuntan desde la Junta en la capital berciana.

Multas de 600 a 3.000 euros

En la comarca del Bierzo tener un gallinero en una casa ha sido siempre algo tradicional, pero no lo ha sido así su regularización cuando se trataba de tener en una, dos o tres gallinas en un pequeño corral para autoabastecerse.

No obstante, las multas a las que se exponen los propietarios que aún tienen pendiente de tramitar la legalización de sus instalaciones para autoconsumo incluso para una sola gallina, van de los 600 a los 3.000 euros e incluso con apercibimientos, tal y como recoge la Ley de Sanidad Animal.

Por lo que respecta a la tramitación, la normativa ha cambiado en alguno de sus aspectos y ahora, a diferencia de hace un año, para poder tramitar de una forma más ágil la inscripción de las instalaciones en el Registro de Explotaciones Ganaderas ya no es necesario que los técnicos visiten las instalaciones. «Es por el tema de agilizar y porque al final son temas de autoconsumo y es poca cosa», concluyen desde la Unidad Veterinaria de la capital berciana.