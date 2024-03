Sólo un 42% de los gallineros del Bierzo están legalizados

El Bierzo cuenta tan solo con 428 gallineros de autoconsumo legalizados de los aproximadamente cerca de un millar que se estima que actualmente se distribuyen en las diferentes localidades de la comarca. La obligatoriedad de registrar aquellos que cuenten con más 30 aves (pollos y gallinas) ha destapado que en la comarca siguen ganando terreno las instalaciones ilegales.

Ponferrada lidera el ranking de explotaciones de autoconsumo y encabeza los registros contabilizando el grueso de corrales bercianos que figuran en el registro de explotaciones ganaderas de Castilla y León con un total de 275 en la Unidad Agraria de la capital berciana. En Villafranca del Bierzo son un total de 90 las instalaciones domésticas inscritas, mientras que en la de Fabero se cuentan 63 gallineros regularizados.

Una cifra global que se queda muy corta y alcanza solo el 43% de los cerca de mil que se calcula que existen en este momento en la comarca para autoconsumo y cuyo propietarios podrían llegar a enfrentarse a sanciones que se recogen en la Ley de Sanidad Animal, donde las infracciones leves pueden conllevar multas de 600 a 3.000 euros e incluso con apercibimientos.

La normativa obliga a los propietarios de gallineros a darse de alta como medida para mejorar el control sanitario de las aves al contar con un censo que garantiza la seguridad al permitir tener las explotaciones localizadas para poder protegerlas en caso de que se produzcan focos de gripe aviar.

Crece el interés por legalizarlos

La crisis de las gallinas arrastrada desde Galicia con el control sobre la regularización de los corrales ha hecho que en los últimos días haya ido en aumento el número de propietarios en El Bierzo interesados por iniciar el procedimiento para inscribir sus instalaciones domésticas.

«Hemos tenido mucha afluencia estos días de gente interesándose por los trámites», explicó la veterinaria coordinadora de la Sección Agraria Comarcal de la Junta en Ponferrada, Teresa Hermida. «Leen la noticia y piensan que aquí va a ser algo similar y están viniendo a informarse sobre los trámites que tienen que llevar cabo para legalizarlos», remarcó.

Un efecto rebote que ha saltado las fronteras gallegas y que desde la Junta entienden que puede llegar a tener un efecto positivo en la comarca ya que se puede traducir en un incremento del volumen de corrales legalizados en El Bierzo para conseguir superar los 468 registrados en la actualidad. «Sí, seguramente sí», subrayaron desde la Sección Agraria Comarcal.

«Siempre ha sido obligatorio hasta para una sola gallina»

La veterinaria coordinadora de la Sección Agraria Comarcal de la Junta en Ponferrada, Teresa Hermida, insiste en que el registro de los gallineros en Castilla y León «ha sido obligatorio siempre hasta para tener una gallina», teniendo en cuenta que «hay gente que viene y dice es que solo tengo cuatro, da lo mismo, con tener una el trámite es obligatorio, no hay un número que digas hasta este número no es necesario que solicites y hasta este número sí, una vez que tengas un animal ya es necesario».

Así las cosas, desde la Junta lanzan un llamamiento a los propietarios bercianos de corrales teniendo en cuenta que se trata de un registro «obligatorio» y que de no hacerlo puede tener consecuencias. «Cualquier persona les puede presentar una denuncia y puede acarrearle una sanción económica muy importante», subrayó Hermida.

Reconoce que en la mayoría de los casos en el Bierzo «por desconocimiento o dejadez» los propietarios de corrales no han solicitado su inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas. Por ello les anima a realizar una tramitación que les garantiza poder seguir abasteciendo sus corrales con nuevos ejemplares, teniendo en cuenta que «por ejemplo en Galicia no pueden comprar animales por no tener un número concedido».