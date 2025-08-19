El vecino de Lusio al que la desgracia golpeó dos veces: «Nos hemos quedado sin nada» Jorge López ha perdido la única casa familiar que le quedaba devorada por las llamas después de que las intensas lluvias de 2023 acabaran con dos viviendas que había restaurado

Jorge López junto a la imagen de una de las casas devastadas por el fuego en el pueblo de Lusio.

Carmen Ramos Lusio Martes, 19 de agosto 2025, 20:04 | Actualizado 20:13h.

A Jorge López la desgracia le ha golpeado por partida doble. En noviembre de 2023 la borrasca 'Domingos' se llevó por delante el sueño de volver a Lusio tras su jubilación. El deslizamiento de tierras provocado por las intensas lluvias acabó con las dos viviendas que durante años, con gran esfuerzo e ilusión, rehabilitó junto a su mujer para convertirlas en su lugar de vacaciones pensando en un momento de su vida en el que iban a tener todo el tiempo del mundo por delante.

Dos años después este hombre de 73 años, natural del pequeño pueblo berciano ubicado en el municipio de Oencia y residente en Barcelona desde los 12 años donde se trasladó a vivir con sus padres, acaba de perder la única casa familiar que le quedaba en la localidad devorada por el fuego que entró desde Galicia.

«Ahora me quedaba una en el centro del pueblo que también era de la familia pero se acabó este año, osea, que nos hemos quedado sin nada», lamenta. «La vida es así», remarca con tristeza.

Desde la ciudad condal seguía de cerca las noticias de los incendios que asolaban la provincia de León y la comarca del Bierzo. Luego llegaron las llamadas a varios de sus conocidos que estaban en el pueblo y que le confirmaron la peor de las noticias. «Tenía muchos amigos que iban para allí y les pude llamar, hablé con ellos y ya me dijeron todo lo que había pasado».

«No dejaron a nadie y ardió todo»

Jorge López lamenta que no hayan hecho nada por salvar el pueblo que finalmente ha ardido entero, a excepción de una casa, la única que se ha salvado de la quema. Comenta como sus amigos «fueron al pueblo y vieron a la Policía y les dijeron que tenían que irse que venía la UME e iba a dejar un retén aquí toda la noche y fue mentira, no dejaron a nadie y ardió todo», señala.

En su cabeza siguen dando vueltas las desoladoras imágenes de Lusio devastado por un incendio que ha llenado de desolación a los vecinos. «Ha quedado todo totalmente destruido».