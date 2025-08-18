leonoticias - Noticias de León y provincia

Casas quemadas por el incendio en el pueblo de Lusio.

Casas quemadas por el incendio en el pueblo de Lusio. Ical

«Está ardiendo el pueblo», claman los vecinos de Lusio mientras intentan defender sus casas de las llamas

Fueron desalojadas 50 personas de la localidad pero un pequeño grupo regresó hace unas horas

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:19

«Está ardiendo el pueblo». Es el mensaje de alerta lanzado a mediodía este lunes por un pequeño grupo de personas que permanece en la localidad berciana de Lusio, en el municipio de Oencia, donde ya se han quemado varias edificaciones y el fuego les invade.

Aunque habían sido desalojadas alrededor de 50 personas, algunas decidieron regresar esta mañana. «Lo que no puedo es quedarme aquí sin hacer nada» comentó a Ical una de ellas, descendiente de la zona, donde nacieron sus padres.

Las llamas llegaron al municipio de Oencia procedente de un fuego de Orense y esta decretado como de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR). Ayer, la misma vecina retiró la imagen de la Virgen de la iglesia de Santa María de la localidad, para evitar que pueda ser destruida en caso de que las llamas afecten al templo.

