Imagen de archivo de una investigación del Seprona.

Un investigado de 69 años por su presunta implicación en el incendio en Castropodame

El incendio forestal se inició el pasado 10 de agosto en las inmediaciones de las localidades de Almázcara y Villanueva de los Cestos, término municipal de Castropodame

León

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:05

El Equipo del Seprona de León y la Pacprona de la Comandancia de la Guardia Civil de León, han investigado en el día a un varón de 69 años de edad, vecino de Ponferrada, como presunto autor de un incendio forestal producido el pasado 10 de agosto en las proximidades de las localidades de Almázcara y Villaverde de los Cestos, del término municipal de Castropodame.

El hombre ha sido investigado por hacer uso de fuego para realizar labores de limpieza de herbáceos de manera imprudente y grave. El incendio se produjo sobre las 11:54 horas del pasado día 10, y quedó extinguido a las 10:20 horas del día 11, afectó a 130 hectáreas de monte bajo, matorral y cultivo.

Se llegó a declarar el nivel 2 por el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por su proximidad a viviendas particulares, teniendo que ser desalojadas 60 personas de 20 chalets adosados de la localidad de Almázcara cuyo cerramiento exterior y jardines resultaron afectados, estando pendiente hasta el momento la valoración total de los daños.

Corte de carretera

Como consecuencia de este incendio, el mismo día 10, se tuvo que cortar al tráfico durante casi cuatro horas la carretera N-VI entre los PK 370 al 380, pertenecientes al término municipal de Congosto (León), y cerca de tres horas el servicio de trenes en la vía férrea León-Ponferrada, afectando a 3 circulaciones.

En la extinción del incendio participaron medios aéreos, patrullas de Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León, y personal de la Guardia Civil, resultando dos personas heridas leves con quemaduras, un brigadista de extinción de incendios y un particular que colaboraba en las labores de extinción.

Las diligencias instruidas, en unión de la persona investigada han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada (León)

